San Salvador de Jujuy: desde el miércoles aumenta el estacionamiento medido

Desde el miércoles 1 de julio entrará en vigencia una actualización de las tarifas del Servicio de Estacionamiento Medido y Tarifado en la ciudad de San Salvador de Jujuy.

Servicios. Interrupción programada de energía eléctrica en Vinalito y San Salvador de Jujuy para este viernes 26 de junio

Con la modificación, los nuevos valores serán:

Desde el organismo municipal solicitaron a los vecinos y conductores tener en cuenta la actualización de las tarifas al momento de utilizar el servicio, con el objetivo de evitar inconvenientes al estacionar en las zonas alcanzadas por el sistema.

Los valores son los siguientes:

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