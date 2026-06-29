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29 de junio de 2026 - 22:46
Capital.

San Salvador de Jujuy: desde el miércoles aumenta el estacionamiento medido

Desde el 1 de julio entrarán en vigencia las nuevas tarifas del Estacionamiento Medido en San Salvador de Jujuy. Conocé los valores actualizados.

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Federico Franco
Por  Federico Franco
Estacionamiento medido en San Salvador de Jujuy (Foto ilustrativa)

Estacionamiento medido en San Salvador de Jujuy (Foto ilustrativa)

Desde el miércoles 1 de julio entrará en vigencia una actualización de las tarifas del Servicio de Estacionamiento Medido y Tarifado en la ciudad de San Salvador de Jujuy.

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Con la modificación, los nuevos valores serán:

  • Vehículos – Zona 1: $1.200
  • Vehículos – Zona 2: $900
  • Motocicletas, motovehículos y similares: $450
  • Tarjetón Virtual para Vehículos: $132.000
  • Tarjetón para Motos: $47.750

Desde el organismo municipal solicitaron a los vecinos y conductores tener en cuenta la actualización de las tarifas al momento de utilizar el servicio, con el objetivo de evitar inconvenientes al estacionar en las zonas alcanzadas por el sistema.

Cuánto cuesta el boleto de transporte en San Salvador de Jujuy

Los valores son los siguientes:

  • San Salvador de Jujuy: $1333,86
  • San Salvador de Jujuy a Reyes: $1333,86
  • San Salvador de Jujuy a Guerrero: $1534,34
  • San Salvador de Jujuy a Termas de Reyes: $1733,90
  • San Salvador de Jujuy a San Pablo de Reyes: $1534,34
  • San Salvador de Jujuy a Yala: $1733,90
  • San Salvador de Jujuy a Los Nogales: $1934,37
  • San Salvador de Jujuy a Lozano: $1934,37
  • San Salvador de Jujuy a León: $2133,93

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