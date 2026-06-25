Interrupciones programadas de energía en San Salvador, Perico y Yuto

La empresa informó que los trabajos buscan mejorar la seguridad, el funcionamiento y la capacidad operativa del sistema eléctrico. Por este motivo, se recomienda a los vecinos de las zonas alcanzadas organizar con anticipación las actividades que dependan del suministro de energía.
San Salvador de Jujuy
La interrupción está prevista entre las 8 y las 14, aproximadamente, en los barrios Coronel Arias y San Guillermo I.
La zona afectada comprende sectores ubicados entre las calles C. Keller, Mariano Moreno, avenida Juan Domingo Perón, Vilcapugio, Cangallo y avenida General Savio, además de áreas cercanas.
Durante ese período se realizará el cambio de crucetas y aisladores, componentes esenciales para garantizar la correcta sujeción y aislamiento de los conductores eléctricos.
También se efectuarán tareas de despeje arbóreo para retirar ramas próximas a las líneas, prevenir fallas y reducir riesgos en la red.
Trabajos programados en Perico
En Perico, la interrupción se desarrollará desde las 8.30 hasta las 14.30, aproximadamente.
Las tareas alcanzarán al sector de San Juancito y zonas aledañas.
Los equipos realizarán trabajos de despeje arbóreo, retirando ramas cercanas al tendido eléctrico. La intervención apunta a evitar inconvenientes futuros y mejorar la seguridad y confiabilidad del servicio para los usuarios.
Interrupción en Yuto
En la localidad de Yuto, los trabajos están previstos entre las 9 y las 14, aproximadamente.
La zona alcanzada será la Pista de Aviación y sectores aledaños.
En el lugar se modificarán estructuras de baja y media tensión y se adecuarán componentes de la red para optimizar la distribución de energía, reforzar la seguridad y adaptar la infraestructura a las necesidades actuales del sistema.
Recomendaciones para los usuarios
Debido a que se trata de tareas planificadas, los vecinos pueden tomar algunas previsiones antes del horario anunciado. Se aconseja cargar teléfonos y dispositivos, organizar las actividades domésticas o comerciales y mantener desconectados los equipos sensibles mientras dure la interrupción.
Los horarios son aproximados y el servicio podrá normalizarse una vez finalizadas las tareas previstas en cada sector.
Lo más importante
- Los trabajos se realizan este jueves 25 de junio.
- En San Salvador, la interrupción será de 8 a 14.
- Alcanzará sectores de Coronel Arias y San Guillermo I.
- En Perico será de 8.30 a 14.30, en San Juancito.
- En Yuto se extenderá de 9 a 14, en la zona de Pista de Aviación.
- Se harán tareas de mantenimiento, despeje arbóreo y mejoras en la red.
- Los horarios informados son aproximados.
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