El Paso de Jama sigue cerrado: nieve, viento y 10° bajo cero

El Paso Internacional Jama permanece cerrado este viernes 14 de agosto para todo tipo de tránsito debido a las condiciones meteorológicas adversas que afectan la zona cordillerana de Argentina y Chile.
Además, esta jornada se presenta como la más fría de la semana, con temperaturas que alcanzaron los -10°C a las 7 de la mañana, por lo que las autoridades recomiendan especialmente no viajar hacia el paso fronterizo mientras continúe la inhabilitación.
Hay nieve, viento blanco y hielo en la ruta
Según informó el Escuadrón 53 “Jujuy” de Gendarmería Nacional, en coordinación con las autoridades chilenas, se registra viento blanco, caída de nieve y congelamiento de la calzada sobre la Ruta CH-27.
Estas condiciones impiden garantizar una circulación segura tanto en el tramo argentino como en el chileno.
El cierre podría extenderse hasta el domingo 16 de agosto, aunque la fecha estará sujeta a la evolución de las condiciones meteorológicas y al restablecimiento de una transitabilidad segura.
Recomiendan no dirigirse hacia Jama
Gendarmería solicitó a los transportistas de cargas y a los usuarios que tengan como destino Chile no dirigirse hacia la localidad de Jama mientras el paso permanezca cerrado.
Actualmente, cerca de 200 camiones permanecen estacionados en el sector. El ingreso de nuevos vehículos podría generar congestionamiento y afectar la capacidad de abastecimiento de la localidad.
El frío extremo aumenta el riesgo
El Paso Internacional Jama se encuentra a unos 4.200 metros sobre el nivel del mar, donde las temperaturas pueden ser extremadamente bajas.
En este contexto, las autoridades advirtieron que la permanencia prolongada en la zona puede representar un riesgo para la salud, por lo que solicitaron evitar desplazamientos innecesarios.
La recomendación es consultar los canales oficiales antes de iniciar el viaje y esperar la comunicación correspondiente sobre la reapertura.
El Paso de Jama será habilitado nuevamente cuando las condiciones meteorológicas y de transitabilidad permitan garantizar una circulación segura.
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