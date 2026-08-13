Se incendió una casa en barrio Santa Rita, los bomberos apagaron el fuego y no hubo heridos

El incendio se registró este jueves en una casa ubicada sobre calle San Luis, en el barrio Santa Rita . Bomberos acudieron al lugar y trabajaron para controlar l as llamas que afectaron principalmente el frente y distintos sectores de la vivienda .

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Jujuy. Incendio en una casa del barrio Santa Rita: "explotó el celular que se estaba cargando"

Las causas del incendio habría sido la explosión de un telefono celular que se estaba cargando.

Las personas que se encontraban dentro de casa fueron evacuadas de manera inmediata y asistidas en el lugar por personal del SAME debido a la presencia de humo. No se registraron personas heridas.

Los bomberos ingresaron al domicilio con mangueras para sofocar el fuego y también realizaron tareas en el patio y la galería de la propiedad. En el interior pudieron observarse sillones y muebles alcanzados por las llamas.

El incendio no llegó a los autos estacionados

En el patio quedaron elementos afectados por el fuego, entre ellos algunos materiales combustibles, además de vidrios rotos. Los vehículos que se encontraban estacionados en el garaje no fueron alcanzados por las llamas.

El calor generado por el incendio provocó además el desprendimiento de parte de la cerámica de la vivienda.

Según relataron vecinos, fueron ellos quienes advirtieron que desde la casa comenzaban a salir fuego y humo. La vivienda se encuentra junto a un espacio utilizado como una especie de taller mecánico.

Por el momento, se investigan las causas que dieron origen al incendio. Las tareas de los bomberos estuvieron concentradas en extinguir completamente el fuego y evitar que se propagara a otros sectores de la propiedad.