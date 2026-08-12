Un jujeño fue detenido en Córdoba por provocar un incendio en un hotel

Un jujeño de 28 años fue detenido en Villa María, Córdoba , acusado de provocar de manera intencional un incendio en una habitación de un hotel ubicado en pleno centro de la ciudad. El sospechoso sufrió quemaduras en el rostro y los brazos y debió ser trasladado al Hospital Regional Pasteur.

Sociedad. Incendio en el Château San Miguel de Salta: las fotos de una noche marcada por el fuego

El hecho ocurrió poco después de las 9.30, luego de una discusión que el joven habría mantenido con la propietaria del establecimiento, situado en calle Chile 222, entre Catamarca y San Juan, de esa provincia.

De acuerdo con la información policial, tras la discusión el hombre habría roto el vidrio de una ventana y posteriormente iniciado un foco de incendio sobre el colchón de una de las habitaciones . La Unidad Departamental San Martín informó que “el individuo habría provocado daños en una ventana del lugar y posteriormente iniciado un foco ígneo sobre el colchón de una de las habitaciones”.

Ante la situación, personal policial dispuso rápidamente la evacuación preventiva de quienes se encontraban alojados en el establecimiento y solicitó la intervención de Bomberos Voluntarios. “Ante la rápida intervención del personal policial, se dispuso de manera inmediata la evacuación preventiva de los demás moradores del establecimiento ”, detallaron desde la fuerza.

Un jujeño fue detenido en Córdoba por provocar un incendio en un hotel

A las 9.46 salieron hacia el lugar dos dotaciones de bomberos, una autobomba y una ambulancia, con nueve efectivos. Al ingresar al edificio encontraron una de las habitaciones completamente afectada por las llamas. Los bomberos lograron sofocar el incendio, evitar que el fuego se propagara hacia otras habitaciones y posteriormente realizaron tareas de ventilación en todo el inmueble.

El acusado sufrió quemaduras

Dentro de la habitación se encontraba el propio sospechoso, quien presentaba quemaduras en el rostro y en los miembros superiores. Tras ser asistido, fue trasladado al Hospital Regional Pasteur para recibir atención médica. Luego quedó a disposición de la fiscal de Instrucción de Fuero Múltiple Nº 2, Juliana Companys. Según informó El Diario de Villa María, el detenido tiene domicilio en la provincia de Jujuy.

Un jujeño fue detenido en Córdoba por provocar un incendio en un hotel

Los primeros testimonios recogidos en el lugar indicaron que el joven habría actuado de manera impulsiva después de la discusión con la propietaria. Sin embargo, la investigación continuará para determinar las circunstancias que derivaron en el incendio y si existieron otros factores relacionados con el episodio. No se informaron otras víctimas como consecuencia del fuego.