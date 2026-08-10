Incendio en el Château San Miguel de Salta: las fotos de una noche marcada por el fuego

El Château San Miguel se incedió y los bomberos trabajan en el lugar para combatir el fuego.

Las fotos registradas durante el siniestro dejaron una escena impactante: el Château San Miguel quedó completamente envuelto por las llamas , mientras varias dotaciones de Bomberos trabajaban durante la madrugada para contener y sofocar el incendio ocurrido en Villa San Lorenzo .

El incendio ocurrió durante la noche del sábado 8 de agosto en la antigua casona situada en el cruce de Juan Manuel Gorriti y José Solá , sobre el camino hacia la Quebrada.

De acuerdo con el informe de intervenciones publicado por Bomberos Voluntarios de San Lorenzo , el fuego afectó la estructura del inmueble y se extendió rápidamente , por lo que fue necesario desplegar un amplio operativo con la participación coordinada de varias dotaciones y organismos de apoyo hasta lograr la extinción total de las llamas.

Los registros fotográficos obtenidos durante el operativo permiten dimensionar la magnitud del fuego que afectó al edificio, una construcción que ya había captado la atención de residentes y turistas mucho antes de que las llamas la alcanzaran.

El deterioro del Château San Miguel

La antigua propiedad, conocida popularmente como Château San Miguel, había adquirido con el paso de los años una particular notoriedad debido a su apariencia deteriorada y a las numerosas historias que vecinos y visitantes fueron difundiendo sobre el inmueble.

El incendio ocurrido durante la madrugada del sábado incorporó un nuevo capítulo a la historia de la propiedad: el de la antigua casona completamente tomada por las llamas, mientras los bomberos desplegaban tareas para frenar la propagación del fuego y conseguir controlar el siniestro.

Una semana con numerosas intervenciones

El siniestro ocurrido en el Château San Miguel se ubicó entre los operativos de mayor relevancia realizados por los Bomberos Voluntarios de San Lorenzo durante el período comprendido entre el 2 y el 9 de agosto, aunque el cuerpo de emergencia debió afrontar también otras situaciones.

A lo largo de esa semana, los bomberos fueron convocados por incendios de pastizales registrados en los barrios La Montaña y La Ciénaga, además de asistir a un vehículo que quedó atascado en Atocha-San Rafael y responder ante un foco de fuego que se inició en el interior de una chimenea ubicada sobre calle Uruguay.

A estas tareas se sumaron el rescate de una zarigüeya en la zona de Rafael Obligado, la intervención en un accidente de tránsito con vuelco de un Citroën C3 ocurrido sobre la Ruta Provincial 28, a la altura de Terrazas de San Lorenzo, y la asistencia ante un principio de incendio en un vehículo.

Fue así como, durante esos días, el cuerpo de bomberos afrontó una extensa cadena de emergencias, entre las que se destacó especialmente aquella madrugada en la que el fuego convirtió en protagonista a uno de los lugares más enigmáticos de San Lorenzo.