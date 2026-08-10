lunes 10 de agosto de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
10 de agosto de 2026 - 09:17
Sociedad.

Incendio en el Château San Miguel de Salta: las fotos de una noche marcada por el fuego

El incendio se desató el sábado 8 de agosto en la antigua casona de Juan Manuel Gorriti y José Solá, camino a la Quebrada, y requirió un intenso operativo.

+ Seguir en
Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
El Château San Miguel se incedió y los bomberos trabajan en el lugar para combatir el fuego.

El Château San Miguel se incedió y los bomberos trabajan en el lugar para combatir el fuego.

Las fotos registradas durante el siniestro dejaron una escena impactante: el Château San Miguel quedó completamente envuelto por las llamas, mientras varias dotaciones de Bomberos trabajaban durante la madrugada para contener y sofocar el incendio ocurrido en Villa San Lorenzo.

Lee además
Hospital Pablo Soria.
Jujuy.

Principio de incendio en el Hospital Pablo Soria: no hubo heridos ni evacuados
Incendio fuera de control en Catamarca.
País.

Alerta en Catamarca por un incendio forestal que obligó a cortar una ruta clave

El incendio ocurrió durante la noche del sábado 8 de agosto en la antigua casona situada en el cruce de Juan Manuel Gorriti y José Solá, sobre el camino hacia la Quebrada.

De acuerdo con el informe de intervenciones publicado por Bomberos Voluntarios de San Lorenzo, el fuego afectó la estructura del inmueble y se extendió rápidamente, por lo que fue necesario desplegar un amplio operativo con la participación coordinada de varias dotaciones y organismos de apoyo hasta lograr la extinción total de las llamas.

Los registros fotográficos obtenidos durante el operativo permiten dimensionar la magnitud del fuego que afectó al edificio, una construcción que ya había captado la atención de residentes y turistas mucho antes de que las llamas la alcanzaran.

El deterioro del Château San Miguel

La antigua propiedad, conocida popularmente como Château San Miguel, había adquirido con el paso de los años una particular notoriedad debido a su apariencia deteriorada y a las numerosas historias que vecinos y visitantes fueron difundiendo sobre el inmueble.

El incendio ocurrido durante la madrugada del sábado incorporó un nuevo capítulo a la historia de la propiedad: el de la antigua casona completamente tomada por las llamas, mientras los bomberos desplegaban tareas para frenar la propagación del fuego y conseguir controlar el siniestro.

Una semana con numerosas intervenciones

El siniestro ocurrido en el Château San Miguel se ubicó entre los operativos de mayor relevancia realizados por los Bomberos Voluntarios de San Lorenzo durante el período comprendido entre el 2 y el 9 de agosto, aunque el cuerpo de emergencia debió afrontar también otras situaciones.

A lo largo de esa semana, los bomberos fueron convocados por incendios de pastizales registrados en los barrios La Montaña y La Ciénaga, además de asistir a un vehículo que quedó atascado en Atocha-San Rafael y responder ante un foco de fuego que se inició en el interior de una chimenea ubicada sobre calle Uruguay.

A estas tareas se sumaron el rescate de una zarigüeya en la zona de Rafael Obligado, la intervención en un accidente de tránsito con vuelco de un Citroën C3 ocurrido sobre la Ruta Provincial 28, a la altura de Terrazas de San Lorenzo, y la asistencia ante un principio de incendio en un vehículo.

Fue así como, durante esos días, el cuerpo de bomberos afrontó una extensa cadena de emergencias, entre las que se destacó especialmente aquella madrugada en la que el fuego convirtió en protagonista a uno de los lugares más enigmáticos de San Lorenzo.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Principio de incendio en el Hospital Pablo Soria: no hubo heridos ni evacuados

Alerta en Catamarca por un incendio forestal que obligó a cortar una ruta clave

Incendio en un departamento vecino al de Cristina Kirchner: evacúan el edificio

La influencer jujeña que convirtió sus redes en una cadena de ayuda

¿Qué significado espiritual tiene que un gato llore en tu techo?

Lo que se lee ahora
Romina Vilca ayuda a la gente a través de los Batallones de amor
Solidaridad.

La influencer jujeña que convirtió sus redes en una cadena de ayuda

Por  Victoria Marín

Las más leídas

Hay alerta por nieve en Jujuy para esta semana: en qué zonas
Jujuy.

Hay alerta por nieve en Jujuy para esta semana: en qué zonas

Miembros del Centro Vecinal de Bajo La Viña
Jujuy.

El Centro Vecinal de Bajo La Viña renovó sus autoridades: Marcela Pedetti es la presidenta

Una camioneta chocó con un camión en Ruta 9. video
Jujuy.

Impresionante choque entre una camioneta y un camión en Ruta 9

Despedida de Jorge Messi.
Luto.

La dolorosa foto de Lionel Messi en la despedida de su papá en Rosario

Choque en Monterrico.
Policiales.

Un hombre murió en un terrible choque frontal en Monterrico

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel