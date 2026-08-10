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10 de agosto de 2026 - 08:37
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Hay alerta por nieve en Jujuy para esta semana: en qué zonas

El frío vuelve a Jujuy con mínimas bajo cero durante la semana y el SMN emitió alertas amarillas por nevadas y fuertes vientos.

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Por  María Florencia Etchart
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Este lunes 10 de agosto comenzó con bajas temperaturas en la capital jujeña. Durante las primeras horas de la mañana, el termómetro marcaba 4°C, con una sensación térmica de 2°C. Para la jornada se espera una máxima de 15°C y una mínima de 3°C, con viento que podría alcanzar los 41 km/h.

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Martes frío y miércoles con mínima bajo cero

El martes 11 de agosto se producirá un descenso más marcado de la temperatura. Según Meteored, la máxima será de apenas 11°C, mientras que la mínima llegará a 1°C. Los vientos se mantendrán entre los 9 y 24 km/h.

Para el miércoles 12, la amplitud térmica será importante: se espera una mínima de -1°C, la más baja de la semana, mientras que durante la tarde la temperatura podría alcanzar los 18°C.

El frío continuará durante las primeras horas del jueves 13, con una mínima estimada de 1°C y una máxima de 16°C. Los vientos podrían alcanzar los 30 km/h.

Alerta amarilla por nevadas y viento en zonas de la Puna

A este panorama se suma una alerta amarilla emitida por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para la Cordillera de Cochinoca, Rinconada, Santa Catalina y Susques. Según el organismo, el aviso por nevadas rige para la noche del martes 11, mientras que para el miércoles 12 por la tarde se mantiene una alerta amarilla por viento en estas zonas de Jujuy.

Las temperaturas subirán hacia el fin de semana

Desde el viernes comenzará una recuperación paulatina de las temperaturas. Para el viernes 14 se prevé una mínima de 2°C y una máxima de 18°C.

El sábado 15 tendrá registros de entre 4°C y 18°C, mientras que el domingo 16 de agosto será el día más templado hacia el cierre de la semana, con una mínima de 5°C y una máxima de 19°C.

De esta manera, el período más frío se concentrará entre el martes y las primeras horas del jueves, mientras que hacia el fin de semana las mínimas comenzarán a subir gradualmente.

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