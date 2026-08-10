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10 de agosto de 2026 - 07:09
Justicia.

Doble homicidio en Pozo Cavado: "A ella la balearon y a él lo quemaron vivo, nos destrozaron"

Tras conocerse que el juicio ya tiene fecha, familiar de una de las víctimas del doble homicidio en Pozo Cavado pidió prisión perpetua para los acusados.

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Federico Franco
Por  Federico Franco
Doble homicidio en Pozo Cavado.

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Las víctimas fueron identificadas como L.C.L. y M.N.P.. Andrea, familiar de uno de ellos, habló con TodoJujuy.com y relató el impacto que el crimen dejó en toda la familia.

"Cada audiencia nos destroza"

Doble homicidio en Pozo Cavado.

Doble homicidio en Pozo Cavado.

A ella la balearon y a él lo quemaron vivo. Nos destrozaron como familia”, expresó Andrea. Según contó, una de las víctimas tenía alrededor de 40 años, mientras que su primo Matías tenía 30. “No llegó a cumplir ni los 31 años. Cada audiencia nos destroza, estamos todos muy golpeados”, señaló.

La mujer sostuvo que la familia espera que durante el juicio puedan esclarecerse todos los detalles del caso. “Seguramente en octubre va a salir todo a la luz”, manifestó. Por el hecho permanecen detenidas tres personas: dos hombres y una mujer.

Andrea también recordó cómo era Matías antes del crimen. “Era un chico educado, tranquilo y muy familiero. Trabajaba como técnico de celulares, asistía a una iglesia evangélica. Casi no salía, era compañero, atento y muy cercano a su familia”, relató.

La familia pide prisión perpetua

La familiar aseguró que el pedido de la querella será una condena de prisión perpetua para los acusados. “Pedimos perpetua. Nuestro abogado dijo que es para perpetua y vamos a pelear por eso”, afirmó.

También rechazó las versiones que relacionaban el doble crimen con un supuesto ajuste de cuentas o con drogas. “Se habló de que era un ajuste de cuentas o temas de droga, pero eso no fue así. Ellos no estaban metidos en nada. Ella era prestamista, como cualquiera, y tenía todo en regla, pero se encontraron con monstruos, esa es la realidad”, sostuvo.

El juicio oral está previsto entre el 16 y el 30 de octubre, mientras los tres acusados continuarán detenidos con prisión preventiva.

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