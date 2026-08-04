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4 de agosto de 2026 - 18:04
Policiales.

Doble homicidio en Pozo Cavado: prorrogaron la prisión preventiva y el juicio ya tiene fecha

Los tres acusados permanecerán detenidos mientras la causa avanza hacia el juicio. Están acusados de matar y robar a dos personas.

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Federico Franco
Por  Federico Franco
Doble homicidio en Pozo Cavado.

Doble homicidio en Pozo Cavado.

Dos cuerpos fueron calcinados dentro de un vehículo en Pozo Cavado.

Dos cuerpos fueron calcinados dentro de un vehículo en Pozo Cavado.

La Justicia resolvió prorrogar por 90 días la prisión preventiva de los tres acusados por el doble homicidio ocurrido en 2025 en el sector de Pozo Cavado, localidad de El Carmen, donde fueron hallados los cuerpos de L.C.L. y M.N.P. Además, quedaron establecidas las fechas para el juicio oral y público, que se desarrollará entre el 16 y el 30 de octubre.

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La decisión judicial

La audiencia estuvo a cargo del juez de Control Gastón Mercau y contó con la intervención del fiscal Luis Marcelo De Aparici, titular de la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Propiedad e Integridad de las Personas N° 9 de El Carmen-Perico.

Durante la jornada, el magistrado hizo lugar al pedido de la Fiscalía y extendió la prisión preventiva al considerar que la causa ya se encuentra encaminada hacia la instancia de debate oral.

Dos cuerpos calcinados dentro de un vehículo en Pozo Cavado (Archivo)

Dos cuerpos calcinados dentro de un vehículo en Pozo Cavado (Archivo)

El pasado 29 de mayo se había realizado la audiencia de control de acusación. En esa instancia, la Fiscalía dio por concluida la investigación penal preparatoria y solicitó la apertura del juicio.

De qué están acusados

Los imputados, identificados como D.F.M., L.G.E. y V.G.Y., están acusados como coautores y partícipe necesaria de los delitos de doble homicidio criminis causae y robo agravado por el uso de arma de fuego, en despoblado y en banda, en concurso real.

Durante el juicio se debatirá la acusación presentada por el Ministerio Público de la Acusación y se producirá la prueba admitida para esa instancia.

El hallazgo en Pozo Cavado

Los cuerpos fueron encontrados en mayo de 2025 dentro de una camioneta totalmente calcinada sobre la Ruta Provincial 43, en Pozo Cavado, departamento El Carmen.

En el lugar trabajaron efectivos de la Brigada de Investigaciones, Policía, Bomberos y personal de la Fiscalía, que cercaron el sector para preservar las pruebas.

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