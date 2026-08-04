Un ómnibus que salió de Orán llevaba contrabando valuado en $453 millones

Gendarmería Nacional secuestró mercadería de contrabando valuada en $453 millones durante un control realizado sobre la Ruta Nacional 8, en la provincia de Córdoba. El procedimiento involucró a un ómnibus que había partido desde Orán, Salta, y tenía como destino las ciudades de Río Cuarto y La Carlota.

El operativo se concretó durante la madrugada del sábado 1 de agosto, cuando los uniformados detuvieron la marcha del transporte a la altura del kilómetro 576.

Detectaron 81 bultos de mercadería extranjera Durante la inspección del colectivo, el personal de Gendarmería detectó la presencia de 81 bultos con mercadería de origen extranjero. Los elementos transportados se encontraban en infracción a la Ley 22.415, por no contar con la documentación aduanera correspondiente.

El avalúo superó los $453 millones Tras el control, se dio intervención a ARCA y se realizó el avalúo de la mercadería secuestrada. El monto total fue estimado en $453.000.000.

Por disposición de las autoridades, se labraron las actuaciones correspondientes y el caso quedó bajo intervención del Juzgado Federal y la Fiscalía Federal de Río Cuarto, junto a ARCA. Lo que tenés que saber El ómnibus había partido desde Orán, Salta .

. Tenía como destino Río Cuarto y La Carlota .

y . El control fue sobre la Ruta Nacional 8 .

. El procedimiento ocurrió en el kilómetro 576 .

. Gendarmería detectó 81 bultos .

. La mercadería era de origen extranjero.

Estaba en infracción a la Ley 22.415 .

. El avalúo fue de $453 millones .

. Intervienen la Justicia Federal, la Fiscalía Federal de Río Cuarto y ARCA.

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