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4 de agosto de 2026 - 11:00
Policiales.

Un ómnibus que salió de Orán llevaba contrabando valuado en $453 millones

El procedimiento de inspección de la mercadería que partió de Orán se realizó sobre Ruta Nacional 8. El avalúo de lo secuestrado asciende a $453 millones.

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
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El operativo se concretó durante la madrugada del sábado 1 de agosto, cuando los uniformados detuvieron la marcha del transporte a la altura del kilómetro 576.

Detectaron 81 bultos de mercadería extranjera

Durante la inspección del colectivo, el personal de Gendarmería detectó la presencia de 81 bultos con mercadería de origen extranjero. Los elementos transportados se encontraban en infracción a la Ley 22.415, por no contar con la documentación aduanera correspondiente.

El avalúo superó los $453 millones

Tras el control, se dio intervención a ARCA y se realizó el avalúo de la mercadería secuestrada. El monto total fue estimado en $453.000.000.

Por disposición de las autoridades, se labraron las actuaciones correspondientes y el caso quedó bajo intervención del Juzgado Federal y la Fiscalía Federal de Río Cuarto, junto a ARCA.

Lo que tenés que saber

  • El ómnibus había partido desde Orán, Salta.
  • Tenía como destino Río Cuarto y La Carlota.
  • El control fue sobre la Ruta Nacional 8.
  • El procedimiento ocurrió en el kilómetro 576.
  • Gendarmería detectó 81 bultos.
  • La mercadería era de origen extranjero.
  • Estaba en infracción a la Ley 22.415.
  • El avalúo fue de $453 millones.
  • Intervienen la Justicia Federal, la Fiscalía Federal de Río Cuarto y ARCA.

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