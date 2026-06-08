En San Pedro de Jujuy secuestraron 20.000 paquetes de cigarrillos de contrabando

Gendarmería Nacional incautó 20.000 paquetes de cigarrillos de origen extranjero en San Pedro de Jujuy , durante un control realizado sobre la Ruta Provincial N.º 37 . La mercadería era transportada en una camioneta Toyota Hilux y no contaba con el aval aduanero correspondiente.

País. Cayó en Salta una banda familiar que traficaba cigarrillos y hojas de coca desde Bolivia

Policial. Persecución en Salta: secuestraron 439 kilos de hojas de coca y casi 900 paquetes de cigarrillo

El procedimiento fue realizado por efectivos de la Sección “Libertador General San Martín”, dependiente del Escuadrón 60 “San Pedro”. Mientras desarrollaban c ontroles sobre la Ruta Provincial N.º 37 , los gendarmes detuvieron la marcha de una camioneta tipo pick up, marca Toyota Hilux.

Al revisar el vehículo, observaron varios bultos con características similares a los utilizados para el traslado de mercadería de contrabando .

Gendarmería incautó 20.000 paquetes de cigarrillos en San Pedro de Jujuy Gendarmería incautó 20.000 paquetes de cigarrillos en San Pedro de Jujuy

Miles de paquetes de cigarrillos en San Pedro de Jujuy

Ante la presunción de estar frente a un posible hecho ilícito, los efectivos tomaron contacto con la Unidad Fiscal Federal de Jujuy. Desde la Fiscalía se ordenó el traslado de la camioneta hasta el asiento de la Subunidad para realizar una requisa más exhaustiva.

Como resultado del procedimiento, los uniformados constataron que los bultos contenían 20.000 atados de cigarrillos de origen extranjero, que carecían del aval aduanero correspondiente.

Secuestraron la mercadería y el vehículo

Finalmente, el magistrado interviniente ordenó el secuestro de la mercadería y de la camioneta utilizada para el transporte. El conductor del vehículo quedó supeditado a la causa por infracción a la Ley 22.415, correspondiente al Código Aduanero.