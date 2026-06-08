lunes 08 de junio de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
8 de junio de 2026 - 16:30
Jujuy.

En San Pedro de Jujuy secuestraron 20.000 paquetes de cigarrillos de contrabando

Gendarmería incautó 20.000 paquetes de cigarrillos de origen extranjero durante un control en San Pedro de Jujuy.

+ Seguir en
Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Gendarmería incautó 20.000 paquetes de cigarrillos en San Pedro de Jujuy

Gendarmería incautó 20.000 paquetes de cigarrillos en San Pedro de Jujuy

Gendarmería Nacional incautó 20.000 paquetes de cigarrillos de origen extranjero en San Pedro de Jujuy, durante un control realizado sobre la Ruta Provincial N.º 37. La mercadería era transportada en una camioneta Toyota Hilux y no contaba con el aval aduanero correspondiente.

Lee además
Salta: De una caravana de vehículos secuestran 439 kilos de hojas de coca, cajas con paquetes de cigarrillos extranjeros y antenas satelitales
Policial.

Persecución en Salta: secuestraron 439 kilos de hojas de coca y casi 900 paquetes de cigarrillo
Cayó en Salta una banda familiar que traficaba cigarrillos y hojas de coca desde Bolivia
País.

Cayó en Salta una banda familiar que traficaba cigarrillos y hojas de coca desde Bolivia

El procedimiento fue realizado por efectivos de la Sección “Libertador General San Martín”, dependiente del Escuadrón 60 “San Pedro”. Mientras desarrollaban controles sobre la Ruta Provincial N.º 37, los gendarmes detuvieron la marcha de una camioneta tipo pick up, marca Toyota Hilux.

Al revisar el vehículo, observaron varios bultos con características similares a los utilizados para el traslado de mercadería de contrabando.

Gendarmería incautó 20.000 paquetes de cigarrillos en San Pedro de Jujuy
Gendarmería incautó 20.000 paquetes de cigarrillos en San Pedro de Jujuy

Gendarmería incautó 20.000 paquetes de cigarrillos en San Pedro de Jujuy

Miles de paquetes de cigarrillos en San Pedro de Jujuy

Ante la presunción de estar frente a un posible hecho ilícito, los efectivos tomaron contacto con la Unidad Fiscal Federal de Jujuy. Desde la Fiscalía se ordenó el traslado de la camioneta hasta el asiento de la Subunidad para realizar una requisa más exhaustiva.

Como resultado del procedimiento, los uniformados constataron que los bultos contenían 20.000 atados de cigarrillos de origen extranjero, que carecían del aval aduanero correspondiente.

Secuestraron la mercadería y el vehículo

Finalmente, el magistrado interviniente ordenó el secuestro de la mercadería y de la camioneta utilizada para el transporte. El conductor del vehículo quedó supeditado a la causa por infracción a la Ley 22.415, correspondiente al Código Aduanero.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Persecución en Salta: secuestraron 439 kilos de hojas de coca y casi 900 paquetes de cigarrillo

Cayó en Salta una banda familiar que traficaba cigarrillos y hojas de coca desde Bolivia

Qué provoca el tabaco en el cuerpo: los efectos desde el primer cigarrillo

Salta: gendarmes secuestraron 44.000 atados de cigarrillos por el Río Bermejo

Imputaron a un funcionario de San Pedro de Jujuy por caza ilegal

Lo que se lee ahora
Fuerte choque en Los Perales. video
Policiales.

Fuerte choque en Los Perales: el SAME atendió a una mujer

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Fuerte choque en Los Perales. video
Policiales.

Fuerte choque en Los Perales: el SAME atendió a una mujer

Mundial 2026: cuándo será la ceremonia inaugural y a qué hora comenzará
Fútbol.

Mundial 2026: cuándo será la ceremonia inaugural y a qué hora comenzará

Claudio Barrrelier y Osvaldo Fassetta, imputados en el caso de Agostina Vega.
País.

Caso Agostina Vega: esta semana esperan declaraciones claves de los acusados

Walter Álvarez culpable del asesinato de Ivo Torres
Policiales.

Declararon culpable al gendarme imputado por el asesinato de Ivo Torres en La Quiaca

Jujuy con llovizna - Imagen creada con IA
Jujuy.

La semana arrancó inestable: hasta cuándo van a seguir las lloviznas en Jujuy

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel