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14 de mayo de 2026 - 17:38
País.

Cayó en Salta una banda familiar que traficaba cigarrillos y hojas de coca desde Bolivia

Desarticularon una organización familiar dedicada al contrabando transfronterizo entre Bolivia, Argentina y Chile, vía Salta y Tucumán.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Cayó en Salta una banda familiar que traficaba cigarrillos y hojas de coca desde Bolivia

Cayó en Salta una banda familiar que traficaba cigarrillos y hojas de coca desde Bolivia

Un clan familiar dedicado al contrabando transfronterizo fue desarticulado tras una investigación de más de un año en Salta. Durante los operativos, Gendarmería detuvo a siete personas y secuestró mercadería valuada en más de $310 millones.

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Investigaban una red de contrabando desde Bolivia

La investigación comenzó en abril, luego de un reporte de las autoridades de Delitos Fronterizos del Ministerio de Seguridad Nacional y de la Unidad Fiscal Federal de Salta. A partir de esa información, se encomendó a los gendarmes realizar tareas de inteligencia sobre una posible organización delictiva dedicada al contrabando transnacional.

Cayó en Salta una banda familiar que traficaba cigarrillos y hojas de coca desde Bolivia
Cayó en Salta una banda familiar que traficaba cigarrillos y hojas de coca desde Bolivia

Cayó en Salta una banda familiar que traficaba cigarrillos y hojas de coca desde Bolivia

Durante más de un año de trabajo de campo, los investigadores determinaron que la banda canalizaba la maniobra ilegal desde Bolivia y contaba con sitios de acopio en Salta y Tucumán, entre domicilios particulares y locales clandestinos.

Cómo operaba el clan familiar

Según la investigación, la organización estaba liderada por una pareja y el resto de los integrantes eran familiares. Uno de ellos era el encargado de coordinar la logística y los traslados entre Argentina y Bolivia. La mercadería ingresaba desde ese país y era trasladada a depósitos de acopio en Salta y Tucumán.

Luego tenía como destino la República de Chile. Además, los investigadores detectaron que la banda utilizaba un sistema de comunicaciones satelitales para intentar evadir los controles de la fuerza de seguridad.

Allanamientos y secuestros en Salta y Tucumán

Durante los primeros días de mayo, los uniformados localizaron depósitos clandestinos e interceptaron dos vehículos sobre la Ruta Nacional N° 34. En esos procedimientos se secuestraron atados de cigarrillos y hojas de coca, mientras que cinco personas quedaron supeditadas a la causa.

Cayó en Salta una banda familiar que traficaba cigarrillos y hojas de coca desde Bolivia
Cayó en Salta una banda familiar que traficaba cigarrillos y hojas de coca desde Bolivia

Cayó en Salta una banda familiar que traficaba cigarrillos y hojas de coca desde Bolivia

La investigación continuó y los efectivos realizaron otros ocho allanamientos en las provincias de Salta y Tucumán, donde incautaron más mercadería de contrabando.

Los procedimientos permitieron secuestrar 92.030 paquetes de cigarrillos, 811 kilos de hojas de coca en estado natural, siete vehículos, 17 celulares, dos antenas satelitales, dos handy, artículos textiles, mercadería de bazar y 40.000 dólares estadounidenses.

Siete detenidos y una causa federal

Como resultado del operativo, los gendarmes detuvieron a cuatro hombres y tres mujeres mayores de edad. Además, otros cinco integrantes de la organización quedaron supeditados a la causa. El avalúo total de la mercadería secuestrada supera los $310 millones. Tanto los elementos incautados como las personas detenidas quedaron a disposición de la Justicia.

Cayó en Salta una banda familiar que traficaba cigarrillos y hojas de coca desde Bolivia
Cayó en Salta una banda familiar que traficaba cigarrillos y hojas de coca desde Bolivia

Cayó en Salta una banda familiar que traficaba cigarrillos y hojas de coca desde Bolivia

El operativo contó con apoyo de las Unidades de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales de Orán y Tucumán, las Unidades de Reconocimiento Mosconi y Tucumán, y los escuadrones 45 “Salta”, 20 “Orán” y 55 “Tucumán”.

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