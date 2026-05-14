Postergaron el envío a Salta de los cuerpos de dos fallecidos por la explosión en Perito Moreno

El envío hacia la provincia de Salta de los cuerpos de Franco Gómez (26) y Jorge Valconte (30), quienes murieron en la explosión registrada en Perito Moreno, Santa Cruz, debió ser postergado para este jueves a raíz de problemas logísticos vinculados con la aerolínea a cargo del traslado.
De acuerdo con lo publicado por El Tribuno, los restos ya estaban acondicionados para el operativo y se aguardaba que llegaran el miércoles a la provincia, tal como había sido planificado por la empresa funeraria junto con las autoridades involucradas.
Los departamentos, apuntalados tras la explosión, por el riesgo de desmoronamiento.
Problemas operativos demoraron el traslado aéreo
No obstante, surgió un contratiempo de último momento relacionado con la disponibilidad de vuelos, situación que impidió realizar el traslado en la fecha originalmente prevista.
El problema estaría asociado a las dimensiones y capacidad de las aeronaves asignadas, ya que los aviones disponibles no podían trasladar los ataúdes. Por ese motivo, el operativo aéreo debió cancelarse y fue reprogramado para el jueves 14 de mayo.
Por el momento, los restos continúan en la localidad de Las Heras, situada a cerca de 120 kilómetros de Perito Moreno, adonde habían sido derivados luego de que se realizaran las autopsias en Caleta Olivia.
Imagen del complejo de departamentos antes de la explosión.
Dolor de las familias y avance de la investigación
La postergación del traslado provocó preocupación y dolor entre los familiares, que aguardaban la llegada de los cuerpos a Salta para poder llevar adelante las ceremonias de despedida.
El cronograma actualizado establece que el operativo de traslado se retomará este jueves por la tarde rumbo a Comodoro Rivadavia, desde donde continuará el recorrido hacia la provincia de destino.
La tragedia tuvo lugar el domingo por la noche en un complejo habitacional de Perito Moreno y provocó la muerte de tres personas, incluido un bebé de apenas dos meses. Mientras la Justicia avanza con la investigación del hecho, las primeras sospechas apuntan a una presunta pérdida o acumulación de gas como origen de la explosión.
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