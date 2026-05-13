Violencia en el fútbol jujeño: agredieron a una árbitra y evalúan no dirigir una fecha

La agresión a una árbitra en un partido de divisiones inferiores encendió el reclamo de los jueces de la Liga Jujeña de Fútbol , que pidieron más seguridad en las canchas y analizarán qué medidas tomarán de cara a la próxima fecha. El hecho ocurrió el último sábado, en un encuentro de la categoría sub-15.

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Eusebio Quispe, presidente de la comisión de árbitros, habló con Canal 4 y confirmó que el episodio generó un fuerte malestar entre los jueces, al punto de que algunos plantearon la posibilidad de no dirigir en repudio a lo ocurrido.

Según explicó Quispe, el incidente ocurrió una vez finalizado el encuentro. De acuerdo al relato de la árbitra, una mujer se acercó en un descuido y la agredió físicamente.

“Hubo un incidente que pasó el día sábado. Agredieron a una chica en las divisiones inferiores”, señaló el referente arbitral, quien remarcó que el caso ya fue informado al Tribunal de Disciplina.

Sobre lo ocurrido, detalló: “Por lo que me manifiesta la señorita árbitro, en un descuido, ya había terminado el encuentro, se le acercó una de las mamás de los chicos, le jalaron el pelo y le pegaron una piña”. Quispe indicó que todo quedó asentado en el informe correspondiente y que se espera una resolución disciplinaria. “Todo está en el informe que mandaron al Tribunal de Disciplina”, sostuvo.

Los árbitros piden más seguridad

El presidente de la comisión de árbitros explicó que el episodio generó preocupación dentro del cuerpo arbitral y que los jueces mantendrán una reunión con el presidente de la Liga Jujeña para evaluar los pasos a seguir.

“Los árbitros están pidiendo por ahí en esta fecha no dirigir, en repudio a esa agresión y por ese malestar que tienen ellos”, afirmó. En ese sentido, señaló que la falta de seguridad aparece con mayor frecuencia en los partidos de divisiones inferiores, ya que muchas veces se juegan en canchas abiertas.

“Generalmente pasa en las inferiores porque son canchas abiertas. No tanto en la primera porque son canchas cerradas. En las divisiones inferiores hay veces falta de seguridad y hay papás o mamás alteradas”, explicó.

Quispe aclaró que no siempre se llega a hechos físicos, pero sí existen situaciones de violencia verbal. “Muchas veces son agresiones verbales. A veces los árbitros están con miedo de ir a dirigir”, remarcó.

“No podemos permitir que la violencia gane”

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Durante la entrevista con Canal 4, Quispe pidió reflexionar sobre el momento que atraviesa el fútbol y también la sociedad. Si bien aclaró que este tipo de hechos no ocurren en todas las fechas, advirtió que los episodios violentos parecen tener mayor impacto en los últimos tiempos.

“No podemos permitir que la violencia gane. Frenemos un poquitito la pelota, reflexionemos y le demos la solución como corresponde”, expresó.

El dirigente arbitral indicó que, desde su experiencia como exárbitro y actual integrante de la comisión, siempre existieron situaciones tensas en divisiones inferiores, aunque no con esta gravedad. “Siempre pasó ese tema, siempre hemos dirigido canchas abiertas en inferiores, pero este hecho se nota más en estos últimos tiempos”, señaló.

Esperan una resolución del Tribunal de Disciplina

Consultado sobre la posibilidad de suspender la fecha del fin de semana, Quispe explicó que la decisión dependerá de los árbitros y de la reunión que mantengan con las autoridades de la Liga.

“Esa decisión la van a tomar ellos. Se reúnen con el presidente y verán qué medidas toman”, indicó. De todos modos, consideró que primero deberían esperar la resolución del Tribunal de Disciplina. “Una vez que se expida el Tribunal de Disciplina, ahí vemos. También es verdad que a veces hay que tomar sanciones quizás más severas para que esto sea un ejemplo para los demás clubes y equipos”, sostuvo.