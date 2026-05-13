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13 de mayo de 2026 - 14:26
Viral.

"El taquito más elegante": cómo es jugar al fútbol en Venecia

Jugar al fútbol en Venecia tiene su magia. Un video se volvió viral en redes sociales y acumuló miles de comentarios por la naturalidad de la jugada.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Cómo es jugar al fútbol en las veredas de Venecia

Cómo es jugar al fútbol en las veredas de Venecia

Cómo es jugar al fútbol en las veredas de Venecia

Cómo es jugar al fútbol en las veredas de Venecia

Cómo es jugar al fútbol en las veredas de Venecia

Una escena simple, callejera y muy futbolera se volvió viral en Venecia, Italia, después de que un gondolero salvara una pelota que estaba a punto de caer al agua con un taco digno de potrero. El momento fue grabado por personas que estaban en la zona y rápidamente empezó a circular en redes sociales.

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En el video se ve a un grupo de chicos jugando al fútbol junto a uno de los canales venecianos. En medio del juego, la pelota sale desviada y parece tener destino inevitable de agua. Pero justo en ese instante pasa una góndola y el gondolero, sin perder la calma, mete un taconazo preciso para devolverla a tierra firme.

Una jugada inesperada en plena Venecia

La escena tiene todos los condimentos para hacerse viral: chicos jugando en la vereda, una pelota al borde del canal, turistas mirando y un gondolero que resolvió la situación como si estuviera en una cancha.

Lejos de asustarse o frenar la embarcación, el hombre reaccionó rápido y sacó el recurso más futbolero posible: un taco. La pelota volvió al juego y el gondolero siguió su camino entre los canales, como si nada hubiera pasado.

En redes, muchos usuarios lo compararon con cracks del fútbol y destacaron la naturalidad del gesto. Otros celebraron que el video muestra algo muy cotidiano: el fútbol aparece en cualquier rincón del mundo, incluso en una ciudad donde las calles muchas veces son canales.

Embed - FÚTBOL EN VENECIA: EL TACO VIRAL DE UN GONDOLERO

El fútbol también se juega en Venecia

Venecia tiene una particularidad que vuelve la escena todavía más simpática: jugar a la pelota allí implica convivir con el riesgo permanente de que el balón termine en el agua. Por eso, el pase del gondolero fue festejado como una salvada perfecta.

El video acumuló miles de reproducciones y comentarios en distintas plataformas. Algunos posteos describen la jugada como “el taquito más elegante de Venecia”, mientras otros remarcan que el gondolero no solo maneja la góndola, sino que también parece tener talento para la pelota.

Un viral con espíritu de potrero

Más allá de la ubicación, la escena conecta con algo muy familiar para cualquier amante del fútbol: jugar donde se pueda, improvisar, salvar la pelota y seguir. No hace falta una cancha, camisetas ni arcos. A veces alcanza con una vereda, unos amigos y alguien dispuesto a devolver la pelota con estilo.

Fútbol en Venecia
Cómo es jugar al fútbol en las veredas de Venecia

Cómo es jugar al fútbol en las veredas de Venecia

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