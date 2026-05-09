Así es Merlin, el cerdo viral que usa botones, arrasa en redes y cambió la vida de su dueña

La llegada de Merlin el cerdo a un hogar de Sacramento transformó la convivencia.

La incorporación de Merlin el cerdo en una vivienda donde convivían múltiples animales en Sacramento, California , terminó generando una serie de acontecimientos totalmente imprevistos . Un usuario que seguía las publicaciones del cerdo en redes sociales logró dar con la dueña del animal , y tras establecer contacto comenzaron una relación que, aproximadamente un año más tarde, culminó en un compromiso formal .

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En esta historia, Merlin el cerdo funcionó como un inesperado punto de conexión entre ambos; sin la presencia de este particular “cupido de hocico inquieto” , el vínculo sentimental probablemente no se habría producido, según relató la protagonista en una entrevista concedida al medio británico The Guardian .

“ Merlin es especial ”, comentó su propietaria , quien comparte su hogar con perros , aves recién nacidas , una paloma , una pogona , ratas y vacas rescatadas . En una etapa de su vida, desarrolló una fuerte curiosidad por los cerdos ; al visitar refugios especializados , le impactaba profundamente la forma en que estos animales interactuaban: “Sabía lo inteligentes que son los cerdos, y me dije que algún día tendría uno”.

Ese deseo se concretó en marzo de 2020 , cuando el cerdo llegó con apenas dos meses y medio de edad . Desde sus primeros días, Merlin dejó en evidencia su personalidad : “ Le encanta que lo abracen, pero puede ser bastante terco . Si no obtiene lo que quiere, desconecta dispositivos o cierra puertas de golpe. Es como tener un niño de 80 kg (176 lb) ”.

La llegada de Merlin el cerdo a un hogar de Sacramento transformó la convivencia y desencadenó inesperadas historias de amor y aprendizaje.

La convivencia con Merlin y su comunicación extraordinaria

La rutina diaria no estuvo exenta de complicaciones. “Vivíamos en un apartamento y me sorprende que nunca recibimos una queja por el ruido”, contó la dueña en diálogo con el medio británico The Guardian. “Si Merlin se frustra o tiene hambre, puede ser ensordecedor”.

Sin embargo, su capacidad de aprendizaje quedó en evidencia desde el comienzo. “Aprendió todos esos trucos en 10 minutos. Mientras haya premios, responde bien”, explicó en referencia a habilidades como dar la pata, girar o saludar.

Dentro del hogar convive con distintos animales, aunque destaca por una forma de comunicación poco habitual: “Merlin se comunica conmigo presionando 25 botones en el suelo; cada uno reproduce grabaciones de mi voz con frases como sí, no o pide atención”.

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Por ejemplo, cuando requiere atención o asistencia, selecciona el botón de “mamá”; si busca una recompensa, activa la opción que reproduce “verdura, por favor”; y si quiere que liberen a su paloma, oprime “Al Capone”, el nombre que le dieron a su ave.

La propietaria explicó que retirarle ese sistema sería una medida injusta: “Para él son como su caja de voz y la forma de comunicarse plenamente. Cada día me asombra lo que puede expresar cuando le damos las herramientas adecuadas”.

El impacto viral en redes y el récord Guinness

La vivencia dentro del hogar pronto dejó de limitarse al ámbito privado y comenzó a expandirse hacia un público mucho más amplio. La dueña empezó a registrar en video los trucos y las “interacciones” de Merlin el cerdo, para luego compartir ese contenido en redes sociales. “Empecé a hacer videos de Merlin ‘hablando’ y ahora tiene seguidores internacionales”, comentó en una entrevista con el medio británico The Guardian.

Merlin, el cerdo con actitud, conectó sentimentalmente a su dueña con su actual prometido a través de videos virales en redes sociales.

Con el tiempo, el fenómeno tomó una magnitud inesperada, al punto de que obtuvo un reconocimiento oficial por parte de Guinness World Records como el cerdo con mayor número de seguidores en Instagram. Su cuenta @merlinthepig llegó a reunir alrededor de 1,2 millones de seguidores en la plataforma.

Este reconocimiento internacional no solo amplió su proyección pública, sino que también generó nuevas conexiones sociales y dio mayor visibilidad a la vida cotidiana junto a animales rescatados.

Merlin, el cerdo cupido: cómo transformó la vida sentimental de su dueña

La exposición de Merlin el cerdo en redes sociales terminó influyendo de manera inesperada en la vida afectiva de su dueña. “Mi prometido me conoció gracias a un video de Merlin”, relató. “Vio un video y me escribió diciendo: ‘Quiero casarme contigo’”. A partir de ese primer intercambio, el vínculo entre ambos fue creciendo y, tras un año de relación, finalmente decidieron comprometerse.

La cuenta @merlinthepig en Instagram superó 1,2 millones de seguidores, logrando el Guinness World Record al cerdo con más seguidores en la red.

La presencia de Merlin el cerdo resultó fundamental en la vida de su propietaria, quien sostiene que gran parte de su bienestar emocional y su felicidad cotidiana están directamente vinculados a él.

Frente a las consultas sobre si el sistema de botones podría resultarle incómodo al animal, la mujer defiende su postura en favor de su independencia comunicativa: considera que retirarle ese recurso sería una acción injustificada y severa. “Me parece que sería muy cruel quitarle los botones. Para mí, son su voz; le permiten comunicarse plenamente conmigo”.

La convivencia de Merlin con perros, aves y otros animales rescatados destaca la diversidad y el bienestar animal en el hogar.

En declaraciones recogidas por The Guardian, la propietaria del cerdo concluyó con una reflexión breve pero contundente: “Merlin me enseñó tanto”.