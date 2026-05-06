Viral: bajó más de 100 kilos y completó el Maratón de Europa a su ritmo con bastón

El deporte no tiene fronteras y siempre deja relatos sorprendentes . En esta ocasión, el protagonista es Júlio Mamute , un creador de contenido brasilero de 35 años que en su momento superó los 300 kilos y logró completar los 10 kilómetros de la Maratón de Europa , en Aveiro , con un peso cercano a los 200 kilos .

Al cruzar la meta , se fundió en abrazos con otros corredores y lanzó una frase cargada de emoción : “ soy el último mamut vivo , que se niega a ser extinguido” , reflejando la intensidad del logro alcanzado.

Nacido en Recife , en el nordeste de Brasil , Mamute atraviesa desde hace años un proceso de cambio físico que inició cuando su peso superaba los 300 kilos . De acuerdo a lo que contó en declaraciones difundidas por G1 , su transformación tuvo como punto de partida la natación . “ Mi maratón no es una carrera . Comenzó cuando pesaba 300 kilos . La natación me salvó . Fue en el agua, con prudencia y estrategia , que bajé 100 kilos ”, expresó el influencer .

Según informó el sitio brasileño , la decisión de animarse a competir en carreras urbanas surgió después de su paso por la Carrera de São Silvestre , la clásica prueba de fin de año en São Paulo , disputada en diciembre. “Las puertas se abrieron después de la São Silvestre . Fue un momento en que me desafié a algo extremo y lo logré. Eso me dio confianza para seguir ”, le contó Mamute al medio.

El influencer convirtió su cambio físico en una causa social, comprometiéndose a distribuir ayuda a personas vulnerables.

Embajador del evento y figura viral

Para la edición 2026 de la Maratón de Europa, la organización eligió a Mamute como uno de los representantes oficiales del evento. El creador de contenido recorrió los 10 kilómetros a su propio tiempo, mayormente caminando y asistido por un bastón, en línea con su idea de escuchar y respetar las capacidades de su cuerpo.

“No soy maratonista. Soy el tipo de 200 kilos, de Recife, que llegó a pesar más de 300 y ya bajó más de 100. Hoy estoy participando de seis maratones en el mundo en menos de 60 días”, expresó Mamute tras finalizar la prueba, según publicó el medio. Durante el recorrido, un brasileño lo identificó entre la gente y se acercó emocionado a saludarlo. “Me dijo que era de Recife, que su esposa me seguía, y fue un abrazo que no voy a olvidar”, recordó el influencer.

Pesaba 310 kilos, no podía moverse y un día su vida cambió para siempre.

Una iniciativa solidaria ligada al proceso

Cabe destacar que el cambio físico de Mamute trasciende lo estrictamente deportivo. En enero de 2026, el influencer dio a conocer una acción solidaria mediante la cual se comprometió a donar diez kilos de alimentos por cada kilo de peso que lograra reducir. La iniciativa, compartida en sus plataformas digitales, apunta a sumar a su comunidad en este recorrido y multiplicar el alcance social de su transformación personal.

Con una comunidad que supera los tres millones de seguidores, el brasileño muestra a diario sus entrenamientos, hábitos alimenticios y los desafíos que enfrenta durante su transformación. Su manera franca de comunicarse, sumada a un toque de humor, logra conectar con personas que viven procesos parecidos. La presencia en la Maratón de Europa no representó su debut en competencias internacionales, y tampoco será su última participación.

Julio Mamute planea participar de seis maratones este año.

Seis maratones en menos de 60 días

El calendario de Mamute contempla competencias en Mendoza, Santiago, Río de Janeiro, Phuket y Tromsø, todas previstas antes del cierre de junio de 2026. De acuerdo con lo que afirmó el propio influencer al medio brasileño, su meta va más allá del deporte: “Quiero recorrer el mundo. Lo voy a conseguir”.

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El recorrido que llevó a Mamute desde superar los 300 kilos hasta competir en maratones incluyó acompañamiento profesional, cambios en su dieta y la incorporación de actividad física constante. Además, cuenta con asistencia en fisioterapia para poder sostener el ritmo de las competencias internacionales sin poner en riesgo su estado de salud.