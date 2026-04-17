El extraño desafío viral de correr 5 kilómetros en espacios reducidos que arrasa en redes

Cómo se convirtió en un fenómeno viral el insólito reto de correr 5 kilómetros en espacios diminutos.

Las modas virales de running en espacios muy limitados han ganado gran protagonismo en las redes sociales , donde deportistas y creadores de contenido ponen a prueba ideas poco convencionales , como correr cinco kilómetros dentro de lugares tan insólitos como baños de avión , camionetas o incluso bañeras .

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La creatividad a la hora de mostrar estos desafíos ha llevado a expandir los límites de lo que se considera posible dentro del deporte recreativo en el entorno digital, según informó The New York Times .

El reto de completar distancias como cinco kilómetros en ambientes reducidos se volvió tendencia a partir de videos filmados en escenarios poco habituales y difundidos masivamente en redes como TikTok e Instagram .

Cómo se convirtió en un fenómeno viral el insólito reto de correr 5 kilómetros en espacios diminutos.

Las publicaciones exhiben a personas llevando adelante estos recorridos en contextos inusuales o extremos , lo que abre discusiones sobre la validez y el propósito de este tipo de desafíos poco convencionales, al tiempo que millones de usuarios siguen el fenómeno y reaccionan ante cada nueva proeza .

Ejemplos y modalidades de retos virales de running

Entre las modalidades más llamativas se encuentran las “maratones” dentro de una bañera, así como los recorridos de cinco kilómetros realizados en espacios tan particulares como la cabina de un patrullero, el baño de un avión durante un vuelo o incluso en jaulas para perros.

Desde baños de avión hasta camas de bronceado, esta tendencia en redes sociales suma vistas y transforma cualquier rincón en un inusitado escenario deportivo.

Muchas de estas publicaciones incorporan además gráficos automáticos generados por apps de entrenamiento, en los que se observan mapas de recorrido completamente irregulares, lo que refuerza el carácter poco habitual de estos desafíos.

Uno de los casos que más repercusión tuvo dentro de la comunidad fue el de un pasajero que registró una carrera de 5K dentro del baño de un avión mediante una aplicación deportiva. Si bien el recorrido digital no representa un desplazamiento real, los datos de distancia y ritmo alcanzados alcanzaron gran difusión y sumaron miles de visualizaciones.

Protagonistas y métodos creativos en desafíos de running

Uno de los casos más llamativos es el de Jacob Cohen, identificado en redes como @notreallywellness, quien desde octubre comparte a diario videos de carreras de cinco kilómetros realizadas en entornos poco comunes, como un baño portátil, encima de una heladera o dentro de una cama solar.

El conteo de pasos de relojes inteligentes impulsa la popularidad de retos que desafían la lógica del deporte tradicional.

En una de sus primeras publicaciones, Cohen registró un recorrido alrededor de su mesa de café, y ese contenido llegó a obtener hasta diez veces más reproducciones que sus posteos habituales.

El sistema de registro de pasos integrado en numerosos relojes con GPS y aplicaciones de entrenamiento posibilita contabilizar distancias incluso sin desplazamiento real. El propio Cohen admite que, en este tipo de escenarios, alcanza con deslizar ligeramente los pies o mover el brazo para “confundir” al dispositivo y así completar el desafío.

Su ingenio lo llevó a diseñar recorridos en espacios como la cabina del DJ Diplo durante una fiesta o en habitaciones de figuras conocidas, lo que le permitió reunir a más de 200.000 seguidores que siguen de cerca cada uno de sus experimentos.

La tendencia de correr en espacios reducidos surge como respuesta a la búsqueda de reconocimiento digital y diversión.

Otros seguidores del fenómeno también han tratado de imitar esta moda viral. Entre ellos aparece Wyatt Gillespie, quien, motivado por los videos de Cohen, intentó completar un recorrido de cinco kilómetros dentro de un camión de mudanzas. Sin embargo, solo logró sostener la actividad por unos tres minutos: “Volaba por las paredes. Apenas conseguí correr tres minutos”, contó entre risas al relatar su experiencia.

Reacciones y debate en la comunidad digital

El auge de este tipo de desafíos ha despertado dudas en ciertos sectores del público, principalmente por la facilidad con la que la tecnología puede tomar movimientos repetitivos como si fueran desplazamientos reales, incluso cuando no existe un traslado físico concreto.

Según explicó un responsable de producto de una empresa especializada en relojes con GPS, las mediciones pueden generarse únicamente a partir de algoritmos que contabilizan pasos, aun cuando no se registre un avance real en el recorrido.

El auge de las carreras en espacios diminutos surgió junto al uso creciente de aplicaciones de entrenamiento tras la pandemia.

Pese a las controversias, Cohen sostiene una mirada más recreativa de esta tendencia en contraste con la visión rígida del entrenamiento físico convencional. En su opinión, “la gente persigue metas poco realistas y deja de lado lo fundamental que es simplemente salir a moverse”, en una crítica a la obsesión por la perfección dentro de la cultura digital del ejercicio y la estética corporal.

El crecimiento de las carreras en espacios reducidos apareció en paralelo al uso cada vez más extendido de aplicaciones de entrenamiento después de la pandemia, y expresa la intención de romper con la rutina diaria, obtener validación en redes y encontrar entretenimiento incluso en los entornos más acotados.

Las tendencias virales de running en espacios reducidos han irrumpido con fuerza en redes sociales.

De esta manera, figuras como @notreallywellness y Gillespie han sido impulsores de una nueva generación de desafíos virales, en los que prácticamente cualquier espacio puede convertirse en un escenario posible para este running creativo.