Carne de burro: qué dice una nutricionista jujeña sobre su consumo

La comercialización de carne de burro en la provincia de Chubut generó reacciones de todo tipo, desde aquellos que se escandalizaron por la propuesta, hasta los que destacan las propiedades nutritivas del alimento que se comercializa en Argentina.
“Según el Código Alimentario Argentino, sí es apta para el consumo humano”, aseguró la nutricionista de Jujuy Florencia Quintana (MP208). “Es una carne que tiene proteínas de alto valor biológico”.
Florencia Quintana es nutricionista (MP208)
Florencia Quintana es nutricionista (MP208)
Aclaró que tiene ácidos grasos esenciales, vitaminas del complejo B e hierro. “Pero es muy importante las condiciones sanitarias en las cuales se produce ese animal. Porque no es de consumo habitual. También el modo de faena y sobre todo la logística. Es decir, si tiene todo lo que tiene que ver con su conservación”, detalló.
Marcó que es clave la refrigeración antes del consumo humano. “Tiene ciertos requisitos que están en el Código Alimentario Argentino que deben cumplirse para que sea adecuada para el consumo humano”, y recalcó que, sin esas condiciones, no está permitida su comercialización.
“Tiene condiciones muy similares a la carne vacuna. Pero es importante cómo fue criado ese animal, cómo fue su faena, cómo es la logística antes del consumo”, y señaló que “es una carne magra. Tiene ácidos grasos esenciales, nutricionalmente es apta”.
“Generalmente estos animales como el caballo, el burro, son más que nada para cuestiones deportivas o terapéuticas, pero no estamos habituados nosotros a consumirla. Tenemos que tener mucha precaución con esas cuestiones previas al consumo”, detalló Quintana.
Chubut precursora en la venta de carne de burro
La iniciativa de la venta de este tipo de carne fue impulsada por el productor Julio Cittadini en la zona de Punta Tombo, y desde principios de abril ya se consigue en carnicerías de Trelew, con un precio cercano a los $7.500 por kilo.
“En la cuadrilla vas a poder tener cualquiera de los cortes porque son los mismos cortes prácticamente que un vacuno ”, explicó Cittadini en una entrevista con Infobae, al detallar que ofrece vacío, entraña, costillar y lomo.
“Nosotros acá en la Patagonia, generalmente ha sido una zona productiva de ovejas y por diversas circunstancias esa producción se está perdiendo”, señaló Cittadini. “En la mayoría de esos campos que se cierran a la producción ovina no es posible la explotación vacuna porque los campos no son aptos para eso”.
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