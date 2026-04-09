jueves 09 de abril de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
9 de abril de 2026 - 07:40
Jujuy.

Pese al aumento en el precio, el cerdo sigue estando entre las carnes elegidas

Aunque la carne de cerdo registró aumentos en las últimas semanas, en las carnicerías aseguran que la demanda sigue firme y los precios se mantendrán hasta al menos fin de mes.

Victoria Marín
Por  Victoria Marín
Carne de cerdo.

Carne de cerdo.

Ante la suba de la carne vacuna, muchos buscan alternativas a la hora de consumir alimentos. Al salir a consultar por los negocios, nos dimos con que el consumo de carne de cerdo aumentó, a pesar del incremento de precios registrado en el último mes.

Lee además
Aumenta el 30% la carne en Jujuy
Economía.

La carne volverá a subir en Jujuy: carniceros advierten un aumento del 30% en los próximos días
Caída récord en el consumo de carne vacuna
País.

Cayó el consumo de carne vacuna en Argentina y llegó al nivel más bajo en 20 años

Un carnicero de la capital jujeña explicó que si bien algunos cortes tuvieron incrementos, las ventas se mantienen activas y hay promociones que empujan la demanda.

Aumentó pero ahora se va a mantener hasta el Día del Trabajador. Pensábamos que íbamos a mantener los precios viejos, pero bueno, también aumentó el cerdo. Pero gracias a Dios, se está vendiendo”, señaló.

Embed - Pese al aumento en el precio, el cerdo sigue estando entre las carnes elegidas

Más consumo pese al aumento

Según comentó, en las últimas semanas se vio un mayor movimiento en la compra de carne, especialmente de cerdo, impulsado por promociones y precios más accesibles en comparación con otros productos.

Se vio más consumo de carne. Hay promos de 2 kilos por 20 mil pesos”, explicó.

Entre las ofertas más buscadas aparece también el pechito de cerdo. “Hay promoción de pechito, 2 kilos por 19 mil pesos. Un corte blandito también del cerdo”, detalló.

Carne de cerdo
Carne de cerdo
Carne de cerdo

Cuánto cuestan hoy los principales cortes

En cuanto a los valores actuales, indicó que la bondiola cuesta $16.400 y que ese corte tuvo una suba de 10% respecto al mes pasado.

Además, precisó que el kilo de costilla está en $13.190, mientras que el matambre de cerdo se vende a $21.700.

Otro dato que destacó fue el rendimiento de algunos productos elaborados: “Hay entre 6 y 7 milanesas por kilo, depende del tamaño”.

Promociones y estabilidad de precios

Desde el sector sostienen que, más allá del aumento reciente, la expectativa es que los precios se mantengan sin cambios durante las próximas semanas. En ese escenario, las promociones aparecen como una herramienta clave para sostener las ventas y seguir atrayendo clientes.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

La carne volverá a subir en Jujuy: carniceros advierten un aumento del 30% en los próximos días

Cayó el consumo de carne vacuna en Argentina y llegó al nivel más bajo en 20 años

Vuelve a subir el precio del petróleo tras el discurso de Donald Trump y crece la tensión global

Semana Santa: la canasta de Pascuas aumentó más de un 60% este año

Reforma de la Ley de Glaciares: cómo votaron los diputados jujeños

Lo que se lee ahora
reforma de la ley de glaciares: como votaron los diputados jujenos video
País.

Reforma de la Ley de Glaciares: cómo votaron los diputados jujeños

Por  Ramiro Menacho

Las más leídas

Inician las pre inscripciones para las carreras de Cadete y Gendarme: desde cuándo
País.

Inician las inscripciones en Gendarmería Nacional: desde cuándo

Accidente en cuesta de Bárcena (imagen ilustrativa).
Policiales.

Un camión cayó al vacío en Bárcena: tres personas heridas

solicitan dadores de sangre para la cabo primero Marisol Rocha.  video
Jujuy.

Piden donantes de sangre para Marisol Rocha, la mujer policía que permanece en coma

Choque múltiple en Alto Comedero.
Policiales.

Choque múltiple en Alto Comedero: dos conductores se dieron a la fuga

Perico: una mujer denunció que encontró una rata muerta dentro de una caja de chocolatada - IMAGEN ILUSTRATIVA 
Jujuy.

Perico: denuncian que había una rata dentro de una caja de chocolatada

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel