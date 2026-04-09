Ante la suba de la carne vacuna, muchos buscan alternativas a la hora de consumir alimentos. Al salir a consultar por los negocios, nos dimos con que el consumo de carne de cerdo aumentó, a pesar del incremento de precios registrado en el último mes.

País. Cayó el consumo de carne vacuna en Argentina y llegó al nivel más bajo en 20 años

Economía. La carne volverá a subir en Jujuy: carniceros advierten un aumento del 30% en los próximos días

Un carnicero de la capital jujeña explicó que si bien algunos cortes tuvieron incrementos, las ventas se mantienen activas y hay promociones que empujan la demanda.

“ Aumentó pero ahora se va a mantener hasta el Día del Trabajador. Pensábamos que íbamos a mantener los precios viejos, pero bueno, también aumentó el cerdo. Pero gracias a Dios, se está vendiendo ”, señaló.

Embed - Pese al aumento en el precio, el cerdo sigue estando entre las carnes elegidas

Más consumo pese al aumento

Según comentó, en las últimas semanas se vio un mayor movimiento en la compra de carne, especialmente de cerdo, impulsado por promociones y precios más accesibles en comparación con otros productos.

“Se vio más consumo de carne. Hay promos de 2 kilos por 20 mil pesos”, explicó.

Entre las ofertas más buscadas aparece también el pechito de cerdo. “Hay promoción de pechito, 2 kilos por 19 mil pesos. Un corte blandito también del cerdo”, detalló.

Carne de cerdo Carne de cerdo

Cuánto cuestan hoy los principales cortes

En cuanto a los valores actuales, indicó que la bondiola cuesta $16.400 y que ese corte tuvo una suba de 10% respecto al mes pasado.

Además, precisó que el kilo de costilla está en $13.190, mientras que el matambre de cerdo se vende a $21.700.

Otro dato que destacó fue el rendimiento de algunos productos elaborados: “Hay entre 6 y 7 milanesas por kilo, depende del tamaño”.

Promociones y estabilidad de precios

Desde el sector sostienen que, más allá del aumento reciente, la expectativa es que los precios se mantengan sin cambios durante las próximas semanas. En ese escenario, las promociones aparecen como una herramienta clave para sostener las ventas y seguir atrayendo clientes.