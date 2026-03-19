Cayó el consumo de carne vacuna en Argentina y llegó al nivel más bajo en 20 años

Carne vacuna: En el primer bimestre el consumo aparente se ubicó en 332.700 toneladas, un descenso del 13,8%; el consumo por habitante resultó de 47,3 kilos

El consumo de carne vacuna en la Argentina volvió a retroceder y quedó en el nivel más bajo de las últimas dos décadas. En el primer bimestre de 2026, el consumo aparente se ubicó en 332.700 toneladas , con una baja interanual del 13,8% , mientras que el consumo por habitante cayó a 47,3 kilos por año .

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Ese número marca un piso histórico reciente para un alimento que durante décadas fue uno de los símbolos del consumo argentino. Como referencia de largo plazo, la Bolsa de Comercio de Rosario recordó que entre 1950 y 1980 el consumo promedio de carne vacuna en la Argentina era de 84 kilos por habitante al año , muy por encima del nivel actual. Incluso en 2024 el promedio había rondado los 48,5 kilos , lo que muestra que la caída siguió profundizándose.

En un contexto en el que la faena de hacienda se ubica entre los niveles más bajos de los últimos 47 años, con exportaciones firmes y precios de la carne vacuna en alza en el mercado interno, en el primer bimestre del año el consumo aparente de este producto (es decir, de lo producido lo que quedó en el consumo local descontadas las exportaciones) cayó un 13,8% interanual. En tanto, el consumo por habitante se ubicó en 47,3 kilos anuales , según el promedio de los últimos doce meses con el cierre a febrero pasado. En este indicador la merma fue del 2,5% y quedó, considerando el promedio de los últimos doce meses, en el nivel más bajo en 20 años para el periodo.

La comparación deja en evidencia el cambio de hábitos y de posibilidades de compra. Si se mira el promedio histórico de mediados del siglo pasado, el argentino consumía alrededor de 84 kilos de carne vacuna por año. Hoy ese nivel bajó a 47,3 kilos , es decir, casi 37 kilos menos por persona que aquel promedio histórico.

Aun así, la carne vacuna sigue teniendo un peso muy fuerte en la dieta local. De hecho, la misma Bolsa de Comercio de Rosario señaló este año que la Argentina continúa entre los países con mayor consumo de carne vacuna del mundo, aunque esa supremacía convive con una tendencia descendente sostenida y con un reemplazo creciente por otras proteínas.

Carne vacuna Carne vacuna: En el primer bimestre el consumo aparente se ubicó en 332.700 toneladas, un descenso del 13,8%; el consumo por habitante resultó de 47,3 kilos

Cámara de la Industria y el Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina

La Cámara de la Industria y el Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (Ciccra), dio cuenta de una actividad en retroceso. En febrero se faenaron 924.300 cabezas, un 10,7% menos que un año atrás, mientras que en el acumulado del bimestre la caída llegó al 11,1%.

Esa menor actividad se tradujo directamente en menos carne producida. En el primer bimestre se generaron 457.000 toneladas res con hueso, lo que implicó una baja interanual del 9,1%, equivalente a unas 45.500 toneladas menos.

En paralelo, el consumo interno mostró una caída aún más marcada: se ubicó en 332.700 toneladas, con un descenso del 13,8%, lo que llevó el consumo por habitante a uno de los niveles más bajos en términos históricos como ya se mencionó.

Qué factores explican esta caída

Uno de los factores más fuertes es el precio. En marzo se conoció que los cortes vacunos venían de subir con fuerza en el primer bimestre, en un contexto de menor oferta de hacienda y de una producción que también retrocedió. Según CICCRA, en el primer bimestre de 2026 se faenaron 1,943 millones de vacunos, un 11,1% menos que en igual período del año pasado, mientras que la producción de carne vacuna cayó 9,1%.

A eso se suma el deterioro del poder de compra. La suba de la carne se volvió difícil de absorber para muchos hogares y eso empujó una migración hacia opciones más baratas como el pollo y el cerdo. La Bolsa de Comercio de Rosario señaló que, mientras baja la carne vacuna, crece la participación de otras carnes en la mesa argentina.

Otro factor es la propia dinámica del mercado. Con menos animales enviados a faena y con exportaciones que siguen teniendo peso, la disponibilidad para el mercado interno se reduce. Eso presiona sobre los precios y termina golpeando el consumo doméstico.

Qué consecuencias deja esta baja

La primera consecuencia es social y económica: la carne vacuna pierde presencia en la alimentación cotidiana de muchas familias, sobre todo en los sectores de menores ingresos.

La segunda es productiva y comercial: cambia la composición del consumo de proteínas en la Argentina y ganan terreno el pollo y el cerdo, que ya vienen creciendo desde hace años.

También hay una consecuencia simbólica. La carne vacuna fue históricamente uno de los productos más representativos del consumo argentino, y que hoy se ubique en 47,3 kilos per cápita muestra no solo un cambio de precios, sino también una modificación más profunda en los hábitos de compra y en la posibilidad real de acceder a uno de los alimentos más tradicionales del país.