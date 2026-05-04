Salta activó el narcotest obligatorio para funcionarios de los tres poderes del Estado , una medida que también alcanza a intendentes, concejales y autoridades municipales. La normativa quedó formalmente en vigencia tras la promulgación de la Ley Provincial Nº 8533, oficializada mediante el Decreto Nº 262 publicado este lunes en el Boletín Oficial.

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El alcance de los controles sobre la función pública en Salta dio un paso clave. Desde ahora, funcionarios del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial deberán someterse a exámenes toxicológicos obligatorios , en el marco de una normativa que busca reforzar los estándares de transparencia e idoneidad en la gestión pública.

La medida fue dispuesta por el gobernador Gustavo Sáenz , quien promulgó la Ley Provincial Nº 8533. A través del Decreto Nº 262, se estableció que el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 32/2026 sea considerado ley, según el procedimiento previsto en el artículo 145 de la Constitución provincial.

Salta activa el narcotest obligatorio para funcionarios de los tres poderes Salta activa el narcotest obligatorio para funcionarios de los tres poderes

El recorrido legislativo tuvo un punto central el 26 de febrero de 2026, cuando el Senado provincial aprobó el instrumento en una sesión especial. Luego, el texto fue remitido a la Cámara de Diputados, que no emitió una resolución dentro de los plazos previstos. Esa falta de tratamiento habilitó su entrada en vigencia automática, de acuerdo con el marco constitucional.

A quiénes alcanza la ley

La normativa establece que los controles toxicológicos serán obligatorios y alcanzarán a un amplio grupo de cargos dentro del Estado provincial y municipal. Entre los funcionarios incluidos se encuentran el gobernador y el vicegobernador, ministros y secretarios del Poder Ejecutivo, legisladores provinciales, magistrados, fiscales y funcionarios judiciales.

También deberán someterse a los controles las autoridades de organismos de control, intendentes, concejales y funcionarios municipales. De esta manera, la ley no solo abarca al ámbito provincial, sino que también incorpora a los niveles locales dentro del esquema de control.

Cómo serán los controles toxicológicos

El texto establece que los exámenes podrán realizarse de manera periódica o sorpresiva, con el objetivo de garantizar el cumplimiento efectivo de la norma. Además, la ley contempla garantías para los funcionarios alcanzados. Entre ellas, se establece el resguardo de la confidencialidad de los resultados y la posibilidad de solicitar una contraprueba en caso de discrepancias.

Casa de Gobierno de Salta Casa de Gobierno de Salta.

Con esta implementación, el Gobierno provincial apunta a fortalecer los mecanismos de control interno y a fijar condiciones claras para el ejercicio de la función pública. La medida tendrá impacto directo sobre la estructura estatal salteña, tanto en el plano provincial como en el municipal.