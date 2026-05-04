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4 de mayo de 2026 - 17:48
País.

Activaron la Alerta Sofía por Nahuá Santos, un nene de 6 años desaparecido en Corrientes

El niño de 6 años fue visto por última vez en la localidad de Esquina, en la provincia de Corrientes.

Victoria Marín
Por  Victoria Marín
Nahuá Santos, el niño desaparecido en Corrientes.

Nahuá Santos, el niño desaparecido en Corrientes.

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La difusión oficial se realiza a través del sistema nacional de búsqueda de personas, con intervención de fuerzas de seguridad y organismos competentes.

Desesperada búsqueda en Corrientes

La desaparición del menor motivó un operativo de búsqueda y la inmediata difusión del caso en todo el país. En este contexto, se dispuso la activación de la Alerta Sofía, un mecanismo que permite ampliar rápidamente el alcance de la información y sumar la colaboración ciudadana.

Alerta Sofia por Nahuá Santos

Qué es la Alerta Sofía y para qué sirve

La Alerta Sofía es un sistema de comunicación de emergencia que se activa en casos de desaparición de niños, niñas y adolescentes cuando existen indicios de riesgo inminente. Su objetivo es difundir datos clave para agilizar la localización del menor.

Más información sobre este sistema puede consultarse en los canales oficiales del Estado: Argentina.gob.ar.

Cómo aportar información

Ante cualquier dato que pueda resultar útil para la búsqueda, recomiendan comunicarse de inmediato con las autoridades locales o con las líneas oficiales de emergencia como el 143.

La causa sigue en investigación y se mantiene el operativo activo en Corrientes.

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