Abren las inscripciones para las residencias de salud en Jujuy

Abren las inscripciones para 86 cupo de Residencias en Ciencias de la Salud en Jujuy

Las inscripciones para el Sistema Provincial de Residencias de Ciencias de la Salud 2026 se realizarán en Jujuy desde el lunes 4 hasta el viernes 15 de mayo, de manera presencial, con una oferta de 86 cupos distribuidos en distintas especialidades y sedes formativas del sistema público.

Salud. BTS y la salud mental: por qué su música se volvió un refugio para millones

Salud. Salud bucal infantil: el hábito empieza antes que el primer diente

La convocatoria está destinada a jóvenes profesionales de las ciencias de la salud y representa una instancia clave para fortalecer la formación de especialistas en la provincia. Según informó el Ministerio de Salud, este año Jujuy cuenta con cupos en 29 especialidades distribuidas en seis sedes de formación.

Para la convocatoria 2026, el Examen Único Provincial se realizará el 1 de julio . Una de las particularidades de este año es que el proceso de ingreso dependerá de la provincia en todas sus etapas: realización, fiscalización y corrección.

Juan Manuel Silva, subdirector Provincial de Formación y Capacitación del Ministerio de Salud, explicó que “este año contamos con 86 cupos de las distintas especialidades y para esta cohorte, el examen se integrará en todos sus aspectos desde nuestra área y desde la Dirección Provincial de Capital Humano”.

“Este año contamos con 86 cupos de las distintas especialidades y para esta cohorte" “Este año contamos con 86 cupos de las distintas especialidades y para esta cohorte"

Además, detalló que la modalidad del examen tendrá cambios respecto de años anteriores. En esta oportunidad se rendirán tres ramas generales: medicina, enfermería y bioquímica. A partir de ese resultado se establecerá un único orden de mérito por disciplina, y los cupos serán elegidos de mayor a menor puntaje.

“Este año, se rinden tres ramas generales que son medicina, enfermería y bioquímica, estableciendo un único orden de mérito por lo cual los cupos serán elegidos de mayor a menor puntaje, tratando de cubrir la mayoría de las vacantes”, remarcó Silva. “Este año, se rinden tres ramas generales que son medicina, enfermería y bioquímica, estableciendo un único orden de mérito por lo cual los cupos serán elegidos de mayor a menor puntaje, tratando de cubrir la mayoría de las vacantes”, remarcó Silva.

Una formación remunerada y en servicio

El sistema de residencias permite que los profesionales realicen una formación de posgrado con capacitación progresiva e intensiva en servicio. Esto significa que el aprendizaje y el trabajo se desarrollan en simultáneo, con acompañamiento de equipos docentes en las sedes formativas del sistema público.

Silva sostuvo que “la característica principal de este sistema de formación y de especialización de los jóvenes profesionales en ciencias de la salud es que el ciclo se cumple en servicio, es decir, aprendizaje y trabajo se efectúan en simultáneo”.

"El ciclo se cumple en servicio, es decir, aprendizaje y trabajo se efectúan en simultáneo”. "El ciclo se cumple en servicio, es decir, aprendizaje y trabajo se efectúan en simultáneo”.

La formación científico-asistencial en especialidades médicas y no médicas tiene carácter remunerado, renovación anual y dedicación exclusiva. También contempla rotaciones electivas o programadas en distintos centros asistenciales públicos de la provincia o del país.

inscripciones Abren las inscripciones para 86 cupo de Residencias en Ciencias de la Salud en Jujuy

Qué especialidades se ofrecen en Jujuy

La oferta de formación incluye residencias en hospitales y áreas del sistema sanitario provincial.

Hospital Materno Infantil

En el Hospital Materno Infantil se ofrecen Terapia Intensiva Pediátrica Post Básica, Enfermería Neonatal, Tocoginecología, Pediatría, Neonatología Articulada, Neonatología Post Básica y Cirugía Infantil.

Hospital Pablo Soria

En el Hospital Pablo Soria, las especialidades disponibles son Clínica Médica, Anestesiología, Anatomía Patológica, Bioquímica Clínica, Cirugía General, Enfermería en Cuidados Críticos del Adulto, Ortopedia y Traumatología, Cardiología y Terapia Intensiva Adultos.

También se incluye Emergentología, con sede en el Hospital Pablo Soria y SAME 107.

Hospital San Roque

En el Hospital San Roque se ofrecen Medicina General y/o Familiar, Clínica Médica e Infectología y/o Medicina Tropical.

Hospital Dr. Néstor Sequeiros

En el Hospital Dr. Néstor Sequeiros se dictarán residencias RISAM en Psiquiatría, Psicología, Trabajo Social, Educación para la Salud, Enfermería, Comunicación Social, Terapia Ocupacional y Musicoterapia.

Además, en el Departamento SUNIBROM estará disponible Bioquímica Bromatológica.

Cronograma de las Residencias 2026

La inscripción presencial será del 4 al 15 de mayo de 2026. Luego, el Examen Único Provincial se realizará el 1 de julio, mientras que las notas del examen se publicarán el 6 de julio.

orden de mérito general por disciplina: 13 de julio

elección de especialidad: del 20 al 24 de julio

adjudicación de cargos: del 27 al 31 de julio.

Durante agosto se concretará la instancia de examen psicofísico y el inicio de actividades está previsto para el 1 de septiembre de 2026.

Requisitos y documentación

Entre los requisitos, los postulantes deberán tener nacionalidad argentina, ya sea nativa, naturalizada o por opción. Para residencias básicas, deberán contar al momento de la selección con no más de cinco años desde la obtención del título habilitante. Para especialidades post básicas, el límite será de nueve años desde el egreso.

La documentación debe presentarse en original y copia. Se solicita carpeta colgante, planilla de inscripción provincial, fotocopia de DNI, constancia de CUIL, título de grado universitario o constancia de título en trámite, certificado analítico o constancia de promedio general con aplazos, planilla prontuarial expedida por la Policía de Jujuy o certificado de antecedentes penales actualizado, declaración jurada de situación laboral y currículum vitae en papel.

Desde el Ministerio aclararon que no se recibirá documentación incompleta.

Dónde inscribirse

La inscripción se realiza en la Subdirección Provincial de Formación y Capacitación, Unidad de Residencias, ubicada en Independencia 41, en San Salvador de Jujuy, frente al Salón Auditórium, ex Biblioteca.

Las consultas pueden realizarse a través del sitio oficial del Ministerio de Salud de Jujuy, por correo electrónico a [email protected] o al teléfono (0388) 4245500, interno 5518.