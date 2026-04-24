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24 de abril de 2026 - 09:56
Salud.

Preocupa la salud de Susana Giménez: evalúa una nueva intervención

Tras un tratamiento realizado en España que no dio resultados, la conductora analiza someterse a un procedimiento para aliviar dolores persistentes.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Susana Giménez podría someterse a una operación tras sufrir fuertes dolores.

Susana Giménez podría someterse a una operación tras sufrir fuertes dolores.

El estado de salud de Susana Giménez volvió a estar en el centro de la escena tras conocerse en las últimas horas una información que genera preocupación: evaluaría someterse a una nueva intervención quirúrgica debido a molestias en una vértebra y en una de sus rodillas.

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La novedad fue dada a conocer este miércoles por el periodista Luis Bremer en el programa A la tarde. Según explicó, la conductora viajó a España, donde realizó distintas sesiones de tratamiento para aliviar el dolor, aunque no logró una mejoría significativa.

Susana Giménez podría someterse a una operación tras sufrir fuertes dolores.

¿Qué le pasó a Susana Giménez?

Ante este panorama, habría optado por volver al quirófano para someterse a una intervención considerada de baja complejidad. En ese sentido, Luis Bremer explicó: “No es una intervención, pero se hace en un quirófano; no hay nivel quirúrgico grave. Es la inclusión de un producto suizo-alemán de alta tecnología que lo venía probando”.

Además, el panelista señaló que el procedimiento realizado en el exterior no arrojó los resultados esperados: “Le hicieron el tratamiento allá y volvió con una molestia. Va a continuar con el antiguo tratamiento, que era una especie de gel”. En marzo, la propia Susana Giménez había hablado del tema en SQP: “Fue un tratamiento con una máquina y una bomba de diapasón; los nombres son rarísimos, pero no fue con células madre”.

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Y detalló: “Me hice un tratamiento para la hernia de disco y una rodilla que me dolía muchísimo… Estuve un mes con el tratamiento, iba dos veces por día”.

En este escenario, la Susana Giménez evaluaría suspender su viaje al Mundial que se disputará en Estados Unidos, donde iba a integrar la cobertura de Telefe. Mientras tanto, el canal analizaría alternativas para reemplazarla, entre ellas la posibilidad de que Ian Lucas se sume junto a Marley.

Susana Giménez despidió a Luis Brandoni

El lunes, Susana Giménez expresó su dolor por la muerte de Luis Brandoni con un mensaje cargado de emoción. El actor falleció a los 86 años, luego de permanecer internado varios días tras sufrir una caída en su domicilio.

Susana Giménez despidió a Luis Brandoni con unas emotivas palabras.

“Qué tristeza tan grande”, escribió la conductora en sus historias de Instagram, donde cuenta con más de tres millones y medio de seguidores. Luego sumó: “Se nos fue Beto Brandoni, un grande, un actor maravilloso, que toda su vida trabajó sin parar porque era feliz haciéndolo”.

A continuación, sostuvo: “Hemos perdido un ‘irrepetible”. No obstante, expresó su gratitud por haber podido disfrutar de su trabajo y compartir proyectos junto a él. “Por suerte, pude verlo en casi todas sus obras de teatro. Magníficas, por cierto. Y hacer una peli con él, Esa maldita costilla, con Loles Leon y Rossi de Palma”, señaló. “Te extrañaremos siempre, Beto querido. Descansa en paz”, cerró.

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