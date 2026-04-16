Fabiana Cantilo habló con Moria Casán sobre su pasado y se definió como una "mujer agresiva"

Fabiana Cantilo se definió como una “mujer golpeadora” y habló de sus heridas de la infancia.

Durante una charla con Moria Casán , Fabiana Cantilo generó sorpresa al referirse de manera directa a episodios de violencia vividos en sus relaciones afectivas y a las marcas de su infancia . La artista había asistido al programa con el objetivo de promocionar su próximo espectáculo en el Auditorio de Belgrano , en la ciudad de Buenos Aires.

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En el transcurso de la conversación, la conductora le preguntó a Cantilo sobre su pasado sentimental y su vínculo con situaciones de violencia. Sin dudarlo, la artista respondió con una frase contundente: “No soy una mujer golpeada, soy una mujer golpeadora y se acabó”.

La cantante fue entrevistada por Moria Casán y habló sobre sus relaciones más turbulentas y el trabajo interno que realiza para sanar su pasado.

A partir de allí, explicó que en distintas relaciones, frente a escenarios marcados por celos o conflictos , era ella quien en varias ocasiones reaccionaba de forma agresiva , llegando a protagonizar episodios de violencia física como pellizcos, golpes y discusiones intensas.

La artista señaló que, aunque en algunas oportunidades sus parejas llegaron a responder con agresiones físicas, quiso dejar en claro una excepción: “Nunca Fito, nunca Nahuel”.

La impactante confesión de Fabiana Cantilo.

En alusión a Fito Páez y a Nahuel Lerena, dos de sus relaciones más reconocidas, Cantilo subrayó que esos episodios de violencia no tuvieron lugar en los vínculos que mantuvo con ellos.

Un look particular de la cantante para hablar con Moria Casán

La intérprete relató en el programa La mañana con Moria (Eltrece), desde su habitación, en pijama y acompañada por sus gatos, que en varias ocasiones su comportamiento agresivo aparecía como una manera de poner límites dentro de sus vínculos.

Según explicó, en medio de discusiones o situaciones de celos vinculadas a terceras personas, ella reaccionaba con conductas físicas como pellizcos o golpes, lo que en algunos casos derivaba en respuestas violentas por parte de sus parejas, en contextos que describió como desbordados.

Con el paso del tiempo, la artista aseguró que tomó conciencia de esa conducta y sintetizó su autopercepción con una frase directa: “Básicamente soy muy agresiva”.

Aseguró que cantar la ayuda a superar momentos de tristeza o angustia.

La artista admitió que sus reacciones estaban atravesadas por una carga emocional de fondo significativa. Consultada acerca de si logró trabajar y encauzar ese aspecto de su carácter, explicó que el proceso terapéutico fue clave para comprender de dónde surgían esos impulsos de agresividad. En ese contexto, incluso dejó una reflexión con tono irónico y autocrítico: “Pobres hombres”.

Fabiana Cantilo habló de sus heridas emocionales

Durante la entrevista, Moria Casán intentó profundizar en su recorrido de sanación personal y en la importancia del acompañamiento psicológico en la vida de la cantante. Fabiana Cantilo reconoció que abordar sus heridas emocionales implicó un proceso prolongado, que requirió tiempo, trabajo interno y asistencia profesional sostenida.

Incluso llegó a reconocer que, en la actualidad, en lugar de dirigir su enojo hacia otras personas, suele canalizarlo hacia objetos del entorno. Entre risas, comentó: “Ya he golpeado muebles”. Más adelante en la charla, Fabiana Cantilo también se detuvo a pensar en su niñez y en la relación que existe entre esa etapa de su vida y los rasgos de agresividad que ella misma identifica en su personalidad.

Durante la entrevista, Cantilo fue consultada por la conductora acerca de su historia afectiva y la relación con la violencia.

La artista relató que hace aproximadamente dos años comenzó a emerger lo que describió como su “niña interior”, un proceso que estuvo atravesado por sensaciones de angustia, fragilidad y exposición emocional. En sus palabras, esa parte de sí misma se encontraba profundamente afectada: “La niña estaba asustada, golpeada, con miedo, aterrada, todo mal. Y así quedé. Pero la estoy tratando, estamos tratando todo, porque una cosa es una niña bien criada y otra cosa es una niña de Auschwitz”, graficó.

“Fabiana, me interesa hablar con vos, de tu niña vulnerada y de tu niña maltratada, porque yo fui una niña abusada”, manifestó Moria, dando lugar a un momento de mayor intimidad. “Yo también”, dijo la cantante. “Al principio tenía la mudez de la niña, pero después que habló esa niña quedó chiquitita. A los 12 años. La chiquitita quedó ahí... Es la explicación que me da el médico, yo qué sé”, apuntó.

La intérprete habló en La mañana con Moria (Eltrece), desde su cama, rodeada por sus gatos y en pijama.

Más allá de las experiencias difíciles y del camino de introspección personal que atravesó, Fabiana Cantilo destacó la importancia central que tiene la música en su vida cotidiana. “Lo que me hace sentir bien es cantar”, expresó con contundencia.

El escenario, un lugar de cambio y revitalización para Fabiana Cantilo

La cantante explicó que el escenario opera para ella como un ámbito de cambio y revitalización, donde se produce una transformación emocional inmediata. “Vengo como una foca muerta caminando y piso el escenario y me transformo en otra cosa”, describió de forma gráfica.

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La artista sostuvo que el hecho de cantar funciona como un recurso para atravesar etapas de tristeza, ansiedad o malestar emocional, y que incluso algo tan cotidiano como caminar mientras entona canciones puede modificar de manera positiva su estado de ánimo.

En un contexto de auge de las biopics, y con la serie sobre la vida de Moria Casán prevista para estrenarse en Netflix el 14 de agosto de 2026, Fabiana Cantilo expresó además su interés en seguir un camino similar y llevar su propia historia personal al formato de streaming.