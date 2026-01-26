lunes 26 de enero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
26 de enero de 2026 - 12:21
¿Será?

La palabra más buscada: habló Moria Casán sobre los rumores de romance entre Fito Páez y Sofía Gala

Un posteo cargado de amor dio que hablar y una frase explosiva de Moria Casán reavivó los rumores de romance entre Fito Páez y Sofía Gala.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Un posteo cargado de amor dio que hablar y una frase explosiva de Moria Casán reavivó los rumores de romance entre Fito Páez y Sofía Gala.&nbsp;

Un posteo cargado de amor dio que hablar y una frase explosiva de Moria Casán reavivó los rumores de romance entre Fito Páez y Sofía Gala. 

Un posteo cargado de amor dio que hablar y una frase explosiva de Moria Casán reavivó los rumores de romance entre Fito Páez y Sofía Gala.&nbsp;

Un posteo cargado de amor dio que hablar y una frase explosiva de Moria Casán reavivó los rumores de romance entre Fito Páez y Sofía Gala. 

Un saludo especial en redes sociales entre el músico Fito Páez (62) y la actriz Sofía Gala (39) desató esta semana fuertes rumores de romance en el ambiente artístico argentino. El gesto público del rosarino, acompañado de una respuesta cariñosa de Gala, fue suficiente para que seguidores y medios especularan sobre la naturaleza de su vínculo.

Lee además
Charly García en Punta del Este
Música.

Charly García asombró en Punta del Este: reapareció en el Festival Medio y Medio y emocionó a todos
La nueva novia de Demichelis rompió el silencio y enfrentó a Evangelina Anderson. video
Farándula.

La novia de Martín Demichelis habló sobre los rumores y su encuentro con los hijos del DT

La polémica comenzó cuando, durante el cumpleaños número 39 de Sofía Gala, Fito Páez publicó en su cuenta de Instagram una foto juntos con un mensaje que decía: “Feliz cumpleaños, Sofi Gala Castiglione! El mundo es un mundo mejor con vos. Te amo!”. La reacción de la actriz no tardó: también respondió con palabras afectuosas, lo que generó todo tipo de interpretaciones entre sus seguidores y en las redes sociales.

image

Moria Casán descolocó a todos

En medio de los rumores que circulan en el mundo del espectáculo, Moria Casán, madre de Sofía Gala, habló sobre la escena durante su programa y aportó datos que dieron aún más tela para cortar. Según la diva, Fito Páez “estuvo en mi casa” y siempre la ha tratado con respeto y cariño, incluso con gestos que, según ella, muestran protección hacia su hija. Moria destacó que hubo encuentros y momentos compartidos, como las vacaciones que Sofía habría pasado con Fito y su familia en Brasil este verano, aunque sin confirmar explícitamente que se trate de una relación formal.

Con su estilo directo y sin filtros, Moria también celebró la cercanía entre ambos y bromeó con la idea de que le encantaría que Fito Páez fuese su “yerno”, lo que rápidamente se hizo viral entre los televidentes y seguidores de la farándula local.

Hasta el momento, ninguno de los protagonistas hizo una declaración oficial sobre si se trata de una relación sentimental, o simplemente de una amistad profunda y afectuosa. Sin embargo, la intensidad del intercambio público y las palabras de Moria han mantenido encendido el debate.

Mientras tanto, tanto Fito Páez como Sofía Gala continúan con sus proyectos artísticos y mantienen el misterio sobre su vínculo, lo que alimenta aún más la curiosidad de los fans y de los medios.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Charly García asombró en Punta del Este: reapareció en el Festival Medio y Medio y emocionó a todos

La novia de Martín Demichelis habló sobre los rumores y su encuentro con los hijos del DT

Cazzu brilló en la segunda noche del Cosquín 2026

Wara Calpanchay deslumbró en Cosquín 2026 con voz y alma

El encuentro menos esperado: Laurita Fernández y Fede Bal juntos de nuevo

Lo que se lee ahora
En una de las noches más convocantes, Cazzu fusionó géneros en el escenario Atahualpa Yupanqui.  video
Eventos.

Cazzu brilló en la segunda noche del Cosquín 2026

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

A solo 33 kilómetros de San Salvador de Jujuy, la zona de los diques se convirtió este domingo en el plan ideal para familias, pescadores y amantes del aire libre. video
Jujuy

A pocos kilómetros de San Salvador de Jujuy: el plan al aire libre que conquista los domingos

El pueblo santiagueño cuyo nombre despierta sonrisas y es perfecto para descansar.
Turismo.

El pueblo santiagueño cuyo nombre despierta sonrisas y es perfecto para descansar

El lunes 2 de febrero empieza el cronograma de pagos en Jujuy.
Confirmado.

Cronograma de pagos de Jujuy: cuándo cobran los estatales en febrero 2026

Últimos días para actualizar la SUBE y no perder tus beneficios de transporte.
Transporte.

El paso clave para actualizar la SUBE y no perder los beneficios

Chalanas video
Comercio.

El negocio es boliviano, la basura es argentina: un problema diario en Aguas Blancas

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel