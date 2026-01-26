La palabra más buscada: habló Moria Casán sobre los rumores de romance entre Fito Páez y Sofía Gala

Un posteo cargado de amor dio que hablar y una frase explosiva de Moria Casán reavivó los rumores de romance entre Fito Páez y Sofía Gala. Un posteo cargado de amor dio que hablar y una frase explosiva de Moria Casán reavivó los rumores de romance entre Fito Páez y Sofía Gala.

Un saludo especial en redes sociales entre el músico Fito Páez (62) y la actriz Sofía Gala (39) desató esta semana fuertes rumores de romance en el ambiente artístico argentino. El gesto público del rosarino, acompañado de una respuesta cariñosa de Gala, fue suficiente para que seguidores y medios especularan sobre la naturaleza de su vínculo.

La polémica comenzó cuando, durante el cumpleaños número 39 de Sofía Gala, Fito Páez publicó en su cuenta de Instagram una foto juntos con un mensaje que decía: “Feliz cumpleaños, Sofi Gala Castiglione! El mundo es un mundo mejor con vos. Te amo!”. La reacción de la actriz no tardó: también respondió con palabras afectuosas, lo que generó todo tipo de interpretaciones entre sus seguidores y en las redes sociales.

image Moria Casán descolocó a todos En medio de los rumores que circulan en el mundo del espectáculo, Moria Casán, madre de Sofía Gala, habló sobre la escena durante su programa y aportó datos que dieron aún más tela para cortar. Según la diva, Fito Páez “estuvo en mi casa” y siempre la ha tratado con respeto y cariño, incluso con gestos que, según ella, muestran protección hacia su hija. Moria destacó que hubo encuentros y momentos compartidos, como las vacaciones que Sofía habría pasado con Fito y su familia en Brasil este verano, aunque sin confirmar explícitamente que se trate de una relación formal.

Con su estilo directo y sin filtros, Moria también celebró la cercanía entre ambos y bromeó con la idea de que le encantaría que Fito Páez fuese su “yerno”, lo que rápidamente se hizo viral entre los televidentes y seguidores de la farándula local.

Hasta el momento, ninguno de los protagonistas hizo una declaración oficial sobre si se trata de una relación sentimental, o simplemente de una amistad profunda y afectuosa. Sin embargo, la intensidad del intercambio público y las palabras de Moria han mantenido encendido el debate. Mientras tanto, tanto Fito Páez como Sofía Gala continúan con sus proyectos artísticos y mantienen el misterio sobre su vínculo, lo que alimenta aún más la curiosidad de los fans y de los medios.

