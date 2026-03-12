viernes 13 de marzo de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
12 de marzo de 2026 - 18:30
Redes.

El inesperado mensaje de Emanuel Noir: la publicación que sorprendió a sus fans

El líder de Ke Personajes sorprendió a sus seguidores con un mensaje profundo en redes sociales, generando incertidumbre y dudas.

Victoria Marín
Por  Victoria Marín
La publicacion del cantante de Ke Personajes que sorprendió a sus fans.

La publicacion del cantante de Ke Personajes que sorprendió a sus fans.

El cantante de Ke Personajes, Emanuel Noir, generó preocupación y sorpresa entre sus seguidores luego de publicar un mensaje en sus redes sociales en el que anunció que se alejará por un tiempo de las plataformas digitales.

Lee además
Emanuel Noir, cantante de Ke Personajes.
Anuncio.

Emanuel Noir está mal de salud y suspendió su último show: qué le paso
Emanuel Noir: la fe que lo sacó del abismo y los relatos de su lucha contra la depresión y adicciones
Entrevista.

Emanuel Noir: la fe que lo sacó del abismo y los relatos de su lucha contra la depresión y adicciones

La publicación de Emanuel Noir

En el texto, el artista explicó que atraviesa un momento personal importante y que siente la necesidad de realizar una búsqueda interna.

“Después de muchos años de trabajo mi momento personal es hermoso. Siempre compartí con ustedes mi forma de ver el mundo y esta no será la excepción. Una búsqueda interna mayor a la que creí apareció y se gestó en mí”, escribió.

Además, expresó que siente que las redes pueden afectar su energía personal: “No puedo desaparecer de las redes aunque el deseo es mayor, contradictoriamente siento que mi freno vibracional está en las redes”.

El cantante cerró el mensaje con una frase que generó todo tipo de reacciones entre sus fans: “Hoy decido soltarlas por un tiempo… cuando termine el despertar y completar la transformación final vuelvo. Los quiero mucho”.

El gran momento que vive la banda

El anuncio llega en un momento de enorme exposición para Ke Personajes, la banda de cumbia originaria de Concepción del Uruguay, Entre Ríos, que en los últimos años se convirtió en uno de los fenómenos más fuertes de la música popular argentina.

Su popularidad se consolidó con giras internacionales y presentaciones en grandes escenarios de Latinoamérica y Europa.

Una noche histórica en viña del mar

Uno de los hitos más importantes en la carrera del grupo ocurrió recientemente en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2026, donde hicieron su debut en la Quinta Vergara.

La banda protagonizó una presentación explosiva que hizo cantar a miles de personas con hits como “Ya no vuelvas”, “Adiós Amor”, “Pobre corazón” y “Un finde”.

Embed

El público del festival (conocido como “el Monstruo”) reaccionó con entusiasmo y pidió los máximos premios del certamen. Finalmente, el grupo se llevó la Gaviota de Plata y la Gaviota de Oro, los dos galardones más importantes del evento.

La actuación también marcó el regreso de la cumbia al festival después de cinco años sin presencia del género en la grilla, lo que convirtió la noche en un momento histórico para el grupo argentino.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Emanuel Noir está mal de salud y suspendió su último show: qué le paso

Emanuel Noir: la fe que lo sacó del abismo y los relatos de su lucha contra la depresión y adicciones

Icardi confirmó su divorcio de Wanda Nara y lanzó un mensaje polémico en redes

Quién es la "diablita jujeña" que subió con Cazzu al escenario y se volvió viral

La primera foto de Paulo Dybala con su hija Gia

Lo que se lee ahora
Mauro Icardi confirmó su divorcio de Wanda Nara 
Ruptura.

Icardi confirmó su divorcio de Wanda Nara y lanzó un mensaje polémico en redes

Por  Judith Girón

Las más leídas

Cuádruple choque en ruta 66: hay importantes daños materiales y demoras en el tránsito video
Capital.

Cuádruple choque en ruta 66: hay importantes daños materiales y demoras 

Ruta 10 por Severino en Perico - El Carmen video
Importante.

Nueve rutas están intransitables en Jujuy, hoy 12 de marzo: cuáles son

La actriz se pronunció por primera vez tras el estreno de la polémica serie. video
Streaming.

El motivo por el que la actriz Daryl Hannah cuestiona la serie de la familia Kennedy

Designaron a Carlos Ariel Gil Urquiola como nuevo secretario de Seguridad de Jujuy video
Nombramiento.

Designaron a Carlos Ariel Gil Urquiola como nuevo secretario de Seguridad de Jujuy

Abra Pampa: Vivimos un momento de desesperación dijo la tía de Elían video
Relato de la búsqueda.

Abra Pampa: "Vivimos un momento de desesperación" dijo la tía de Elían

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel