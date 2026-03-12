El inesperado mensaje de Emanuel Noir: la publicación que sorprendió a sus fans

La publicacion del cantante de Ke Personajes que sorprendió a sus fans.

El cantante de Ke Personajes, Emanuel Noir , generó preocupación y sorpresa entre sus seguidores luego de publicar un mensaje en sus redes sociales en el que anunció que se alejará por un tiempo de las plataformas digitales.

Entrevista. Emanuel Noir: la fe que lo sacó del abismo y los relatos de su lucha contra la depresión y adicciones

Anuncio. Emanuel Noir está mal de salud y suspendió su último show: qué le paso

En el texto, el artista explicó que atraviesa un momento personal importante y que siente la necesidad de realizar una búsqueda interna.

“Después de muchos años de trabajo mi momento personal es hermoso. Siempre compartí con ustedes mi forma de ver el mundo y esta no será la excepción. Una búsqueda interna mayor a la que creí apareció y se gestó en mí ”, escribió.

En su reflexión, Noir dejó en claro que su deseo era desaparecer completamente de las redes sociales, aunque explicó que no puede hacerlo del todo. Por ese motivo, adelantó que las cuentas del grupo seguirán activas pero serán manejadas en gran parte por su equipo y por integrantes de la banda .

Además, expresó que siente que las redes pueden afectar su energía personal: “No puedo desaparecer de las redes aunque el deseo es mayor, contradictoriamente siento que mi freno vibracional está en las redes”.

El cantante cerró el mensaje con una frase que generó todo tipo de reacciones entre sus fans: “Hoy decido soltarlas por un tiempo… cuando termine el despertar y completar la transformación final vuelvo. Los quiero mucho”.

El gran momento que vive la banda

El anuncio llega en un momento de enorme exposición para Ke Personajes, la banda de cumbia originaria de Concepción del Uruguay, Entre Ríos, que en los últimos años se convirtió en uno de los fenómenos más fuertes de la música popular argentina.

Su popularidad se consolidó con giras internacionales y presentaciones en grandes escenarios de Latinoamérica y Europa.

Una noche histórica en viña del mar

Uno de los hitos más importantes en la carrera del grupo ocurrió recientemente en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2026, donde hicieron su debut en la Quinta Vergara.

La banda protagonizó una presentación explosiva que hizo cantar a miles de personas con hits como “Ya no vuelvas”, “Adiós Amor”, “Pobre corazón” y “Un finde”.

El público del festival (conocido como “el Monstruo”) reaccionó con entusiasmo y pidió los máximos premios del certamen. Finalmente, el grupo se llevó la Gaviota de Plata y la Gaviota de Oro, los dos galardones más importantes del evento.

La actuación también marcó el regreso de la cumbia al festival después de cinco años sin presencia del género en la grilla, lo que convirtió la noche en un momento histórico para el grupo argentino.