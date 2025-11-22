Emanuel Noir: la fe que lo sacó del abismo y los relatos de su lucha contra la depresión y adicciones

En una entrevista íntima y reveladora en el programa Otro Día Perdido, conducido por Mario Pergolini, Emanuel Noir, líder de la banda Ke Personajes, abrió su alma para contar su batalla personal contra la depresión, el abuso de sustancias y los múltiples intentos de suicidio que atravesó, destacando cómo la fe en Dios fue decisiva para su recuperación.

Al iniciar la entrevista, Pergolini le preguntó: “¿Se lo atribuís a Dios?” . Sin dudar, Noir afirmó: “En todo momento, todo lo que sucede. A la hora de la abundancia y a la hora del ayuno. Todo es por algo y hay que agradecerlo … Eso me dio un montón de bendiciones y me ayudó un montón”. Recalca que la fe le dio fuerzas incluso cuando cometía errores como humano.

El conductor insistió en la pregunta sobre las dudas frente a la fe en momentos críticos: “Hasta donde quieras charlar el tema, pero sé que has pasado por momentos muy difíciles. Y aun en esos momentos, ¿nunca dudaste de tu fe?”. Emanuel respondió con honestidad: “Yo creo que en el peor momento es cuando uno duda de su fe… Cuando uno se acorrala mentalmente es porque claramente la fe no está teniendo el peso que tiene que tener. Por ende, no todos creen sin ver. Muchos se basan en otras cosas. Yo cuando volví a creer y a entender por dónde venía la mano, salí del barro”.

Una infancia marcada por adversidades y la lucha contra las adicciones

Noir recuerda su infancia en Entre Ríos, marcada por la ausencia del padre y un entorno con fuerte presencia de drogas, donde a los trece años inició el consumo de marihuana que luego evolucionó a psicofármacos y alcohol. En la entrevista explicó que el efecto de esas sustancias era sólo momentáneo para calmar su carácter eufórico y agresivo, pero el consumo llevó a episodios de paranoia y alucinaciones que le generaban un sufrimiento creciente.

La depresión se profundizó con el tiempo hasta un punto crítico en 2020, cuando tuvo varios intentos de suicidio. Emmanuel detalló: “Mi cabeza solo decía que me mate, esa era la única solución en ese momento. En uno de esos episodios al mirarme al espejo sentí que mi propio reflejo se burlaba de mí”.

El camino a la recuperación y la música como refugio

Acompañado por un amigo, Emanuel decidió buscar ayuda e internarse en una institución de rehabilitación en Santa Fe. Sobre ese momento decisivo declaró: “Llegás agotado. Hacés un balance de tu vida, de todo lo que tenés por delante y te queda un poco de lucidez limpia en tu cabeza para tomar una decisión que es muy poderosa. La tomás y cambia, o la dejás y vaya a saber dónde terminás”.

Durante la entrevista en Otro Día Perdido, Negro también recordó que mientras enfrentaba sus adicciones trabajó como albañil y que la música se convirtió en un santuario. Desde 2016 lidera a Ke Personajes, banda que mezcla cumbia con otros géneros y que ganó popularidad en toda América Latina, con éxitos como “Adiós amor - Oye Mujer”.