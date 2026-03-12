jueves 12 de marzo de 2026

12 de marzo de 2026 - 07:08
Streaming.

El motivo por el que la actriz Daryl Hannah cuestiona la serie de la familia Kennedy

La artista criticó públicamente a la producción Love Story y afirmó que la historia mostrada sobre su romance con John F. Kennedy Jr. es “inexacta”.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
La actriz se pronunció por primera vez tras el estreno de la polémica serie.

La actriz se pronunció por primera vez tras el estreno de la polémica serie.

El debut de la serie “Love Story”, bajo la producción de Ryan Murphy, provocó una enérgica reacción de la actriz Daryl Hannah, quien decidió hablar públicamente por primera vez para cuestionar cómo la ficción retrata su vínculo con John F. Kennedy Jr. antes de que él comenzara su relación con Carolyn Bessette.

En un artículo publicado en el New York Times, la actriz de 65 años denunció que la serie se aprovecha de tragedias personales y distorsiona su imagen.

Daryl Hannah y John F. Kennedy Jr. tuvieron una relación entre 1988 y 1994.

El motivo por el que la actriz Daryl Hannah se enojó con la serie "Love Story"

La actriz manifestó su fuerte descontento por la utilización de su nombre y la manera en que su personaje fue retratado en la serie, encarnado por Dree Hemingway, a quien describen como “irritante, egocéntrica, quejumbrosa e inapropiada”. Según Hannah, esta representación fue intencional y no guarda relación alguna con su vida ni con la relación que tuvo con Kennedy Jr..

En la ficción, Paul Anthony Kelly interpreta a Kennedy Jr. y Sarah Pidgeon a Carolyn Bessette. Hannah calificó la serie como una “representación absolutamente inexacta” de su historia personal y afectiva, señalando que los hechos presentados no reflejan la realidad de sus vivencias.

Daryl Hannah definió la interpretación de Dree Hemingway como irritante, egocéntrica, quejumbrosa e inapropiada.

La actriz enfatizó: “Las acciones y comportamientos que se me atribuyen son falsos” y acusó a los responsables de la serie de reproducir estereotipos misóginos, presentándola como una supuesta “rival” en el núcleo romántico de la historia.

Hannah detalló varios eventos ficticios que aparecen en la producción, desmintiendo de manera categórica haber consumido cocaína, organizado fiestas con drogas o presionado a alguien para contraer matrimonio.

Además, rechazó las acusaciones de haber profanado objetos familiares, interferido en ceremonias privadas, difundido rumores en medios de comunicación o realizado comentarios ofensivos sobre el fallecimiento de Jacqueline Onassis. Para ella, resulta “indignante” verse obligada a defenderse de los exagerados adornos que la serie hace sobre su carácter y personalidad.

La actriz se pronunció por primera vez tras el estreno de la polémica serie.

Desde la transmisión del episodio inicial, el 12 de febrero, Hannah afirmó haber recibido comentarios agresivos e incluso amenazas por parte de televidentes que toman como cierta la versión que muestra la serie. “Mi silencio no debe interpretarse como aceptación de mentiras”, aclaró, destacando que su forma habitual de mantener la privacidad la ha hecho objetivo de críticas y ataques públicos.

La privacidad de los Kennedy y la versión de los hechos

Hannah remarcó que la familia Kennedy siempre se ha esforzado por preservar su privacidad, y señaló que ella misma ha respetado esos límites, a diferencia de los productores de “Love Story”. La actriz sostiene que quienes afirman poseer detalles íntimos de su vida “solo buscan lucrar con el sensacionalismo y la especulación”.

Daryl Hannah alza la voz contra la serie.

Su vínculo con John F. Kennedy Jr. fue irregular entre 1988 y 1994, y finalmente terminó tras la muerte de la madre de él, Jacqueline Onassis, y la pérdida de su propia mascota.

De acuerdo con el libro “JFK Jr.: An Intimate Oral Biography”, Kennedy se habría sentido molesto cuando Hannah lo contactó desde Los Ángeles para asistir al funeral de su perro, mientras su madre se encontraba en estado crítico en Nueva York.

Tras la separación, Kennedy Jr. inició un romance con Carolyn Bessette, con quien contrajo matrimonio en 1996. Ambos fallecieron en 1999 en un accidente aéreo, junto a Lauren Bessette, hermana de Carolyn. Por su parte, Daryl Hannah se unió en matrimonio con el músico Neil Young en 2018.

Embed

Los capítulos más recientes de la serie se estrenan los viernes en Disney+, y siguen alimentando la discusión sobre hasta qué punto los programas televisivos deben ser responsables al narrar hechos reales y respetar la privacidad de quienes los protagonizan.

