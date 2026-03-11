miércoles 11 de marzo de 2026

11 de marzo de 2026 - 13:52
Temporal.

Crecida del río Bermejo: suspenden el cruce en el Puerto de Chalanas y hay largas filas en la frontera

Hoy miércoles, debido la crecida del río Bermejo, cerraron el paso por chalanas y el único cruce habilitado hacia Bolivia es el puente internacional.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Las intensas lluvias registradas durante la madrugada provocaron una fuerte crecida del río Bermejo y obligaron a suspender el cruce por el Puerto de Chalanas. La medida preventiva generó largas filas de personas en la frontera entre Argentina y Bolivia, donde el único paso habilitado por el momento es el puente internacional.

Crecida del río Bermejo obligó a cerrar el Puerto de Chalanas

Una fuerte crecida del Río Bermejo obligó este miércoles a suspender el servicio de cruce en el Puerto de Chalanas, uno de los pasos más utilizados para conectar la localidad argentina con Bolivia.

La decisión fue tomada de manera preventiva luego de que las lluvias registradas durante la noche y la madrugada provocaran un aumento repentino del caudal del río, que además presenta un alto nivel de turbiedad.

Por motivos de seguridad, las autoridades resolvieron no habilitar el servicio de chalanas durante la mañana mientras continúan evaluando la evolución de las condiciones del río.

Largas filas de personas para cruzar a Bolivia

La suspensión del cruce generó largas filas de personas en la zona fronteriza, ya que el paso por chalanas suele ser uno de los medios más rápidos y utilizados para trasladarse entre ambos países.

En los últimos días, además, aumentó la circulación de argentinos que buscan cruzar hacia Bolivia para realizar compras, impulsados por un contexto cambiario que resulta favorable.

Según trascendió, la reciente baja del peso boliviano incentivó a muchos viajeros a cruzar la frontera para adquirir distintos productos en el país vecino.

Rio Bermejo

El puente internacional, el único paso habilitado

Ante el cierre del puerto, el único cruce habilitado actualmente es el puente internacional que conecta ambos países en la zona de Aguas Blancas con Bermejo.

Durante la mañana el servicio de chalanas continuaba suspendido, aunque quienes aguardaban en el lugar mantenían expectativas de que el cruce pueda reanudarse si el nivel del río comienza a descender.

Una situación que ya ocurrió días atrás

No es la primera vez en la semana que el aumento del caudal del río afecta la actividad en la frontera. El paso por el Puerto de Chalanas ya había sido suspendido desde el sábado hasta el lunes por una situación similar.

Mientras tanto, las autoridades continúan monitoreando el comportamiento del río Bermejo y evaluarán durante la jornada si las condiciones permiten reactivar el servicio de manera segura.

Hasta que eso ocurra, quienes se encuentran en la zona permanecen a la espera de novedades sobre la reapertura del cruce.

Embed - Preocupación en la frontera entre Salta y Bolivia por la crecida del río Bermejo

