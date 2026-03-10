Preocupación en la frontera entre Salta y Bolivia por la crecida del río Bermejo

La crecida del río Bermejo generó preocupación en la zona fronteriza entre Argentina y Bolivia , especialmente en la localidad salterña de Aguas Blancas , donde autoridades mantienen un monitoreo permanente de la situación.

Paso. Crecida del río Bermejo paralizó el cruce de chalanas en la frontera con Bolivia

El interventor de Aguas Blancas, Adrián Zigarán , explicó que el comportamiento del río está siendo seguido de cerca a partir de los reportes de estaciones ubicadas aguas arriba. “A una hora de Bermejo y Aguas Blancas hay una estación que se llama Mamora y desde ahí nos van informando las crecidas. Con eso tenemos margen para retirar las chalanas del río”, señaló.

Actualmente, según indicó el funcionario, el río se encuentra navegable , aunque el seguimiento continúa debido a las lluvias registradas en territorio boliviano.

La preocupación se vincula principalmente con las intensas precipitaciones que se registraron en zonas altas de Bolivia, que terminan impactando en el caudal del río. “Estamos alerta. Del lado boliviano están bastante más complicados que nosotros”, explicó Zigarán.

Según detalló, en Bolivia incluso se registraron derrumbes de montañas que cortaron caminos, como los tramos entre Bermejo y Tarija y entre Tarija y Yacuiba, lo que refleja la magnitud de las lluvias en esa región.

Zonas que podrían verse más afectadas

Hasta el momento no se reportaron evacuaciones ni ingreso de agua en las ciudades de Aguas Blancas o Bermejo. Sin embargo, la situación podría complicarse en algunos parajes ubicados río abajo. Zigarán advirtió que localidades cercanas a la ruta nacional 34, como La Unión, Trivella y Banda Sur, podrían verse más afectadas. “Esto va despacio y calculo que mañana llegará a esa zona. Ahí sí puede pegar fuerte porque son lugares bastante inundables”, señaló.

El funcionario explicó que las crecidas del río Bermejo son un fenómeno habitual durante la temporada de lluvias, especialmente cuando se registran precipitaciones en Bolivia. “Esto pasa todos los años. Son ríos de verano: en invierno pueden estar casi secos y después vienen de bote a bote cuando llueve en Bolivia”, indicó el funcionario.

De todos modos, remarcó que actualmente existe mayor preocupación por la situación del río Pilcomayo, que podría presentar mayores riesgos en zonas como Santa Victoria.

Embed - Preocupación en la frontera entre Salta y Bolivia por la crecida del río Bermejo

El cruce fronterizo y el impacto en el comercio

Las crecidas también afectan el funcionamiento de las chalanas, embarcaciones utilizadas para el cruce entre Aguas Blancas y la ciudad boliviana de Bermejo. En esos casos, el paso se traslada al puente internacional, aunque eso implica mayores complicaciones para quienes cruzan la frontera.

“Los días que crece el río la gente se maneja por el puente internacional”, explicó Zigarán. Además, señaló que continúan las gestiones ante Cancillería para resolver distintas problemáticas vinculadas al tránsito fronterizo y al comercio entre ambas localidades.