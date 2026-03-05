Largas filas y problemas en Bolivia para cargar combustible: qué pasó

En los últimos días volvieron a registrarse largas filas de vehículos en estaciones de servicio de La Paz y Santa Cruz de la Sierra , en Bolivia , debido a demoras en el despacho de combustible anunciadas por Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) .

La petrolera estatal informó que las demoras se deben al proceso de preparación e incorporación de nuevos aditivos en la gasolina , lo que podría generar retrasos temporales en la distribución. Sin embargo, las filas continuaban hasta este jueves en distintos surtidores.

El proceso de modificación del combustible ocurre en medio de un fuerte debate sobre la calidad de la gasolina . En los últimos meses, mecánicos y conductores denunciaron bajo rendimiento y daños en motores.

Según el Colegio de Ingenieros Mecánicos de Bolivia , al menos el 60% de los vehículos que actualmente se encuentran en talleres presentan problemas vinculados al combustible.

El presidente de YPFB, Yussef Alky, reconoció que en el pasado se distribuyó gasolina contaminada con residuos de goma y manganeso que permanecían en tanques de almacenamiento heredados de gestiones anteriores.

image Bolivia: crisis en el combustible.

Medidas del Gobierno y militarización de plantas

Ante la crisis, el Gobierno boliviano dispuso la militarización de plantas de YPFB en El Alto, Cochabamba y Santa Cruz para reforzar el control en la cadena de producción y distribución de combustibles.

Las autoridades indicaron que se incorporarán antioxidantes y detergentes al combustible para eliminar partículas y evitar la formación de elementos que puedan dañar los motores.

El Senado pidió explicaciones

En medio del conflicto, la Cámara de Senadores de Bolivia convocó al ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli, para que brinde un informe sobre la calidad de la gasolina y las acciones que se están tomando para garantizar el suministro.

Bolivia atraviesa desde hace varios años una crisis en el abastecimiento de carburantes, que comenzó con períodos de escasez y actualmente suma cuestionamientos sobre la calidad del combustible que se distribuye en el país.