jueves 05 de marzo de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
5 de marzo de 2026 - 19:12
Encuentro.

Donald Trump se reunió con Lionel Messi en la Casa Blanca y dijo que es mejor que Pelé

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió a Lionel Messi y al plantel del Inter Miami en la Casa Blanca tras el título de la MLS 2025.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Messi y Donald Trump (1)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió este jueves en la Casa Blanca al plantel del Inter Miami, equipo que se consagró campeón de la Major League Soccer (MLS) 2025. Durante el encuentro, el mandatario protagonizó un momento distendido con Lionel Messi, a quien elogió públicamente.

Lee además
“¿Te firmo un autógrafo?: la picante chicana de Messi a los suplentes de Orlando City. 
Viral

"¿Te firmo un autógrafo?: la picante chicana de Messi a los suplentes de Orlando City
Franco Colapinto, previo al Gran Premio de Australia de la Fórmula 1 que inicia por estos días
Automovilismo.

Franco Colapinto se divierte en la previa del inicio de la temporada de Fórmula 1: confesiones, fobias y Messi

El astro argentino ingresó al evento junto al presidente estadounidense y fue uno de los principales protagonistas de la ceremonia. Messi fue la gran figura del equipo campeón, ya que terminó la temporada como MVP, goleador y líder del plantel.

El comentario de Trump sobre Messi y Pelé

Durante su discurso, Donald Trump recordó su admiración por Pelé, uno de los mayores ídolos del fútbol mundial. Sin embargo, lanzó una pregunta que generó risas entre los presentes.

“¿Quién es mejor: Messi o Pelé?”, preguntó el presidente al auditorio. La respuesta llegó de inmediato. Entre aplausos y risas, gran parte de los asistentes —incluidos varios jugadores del Inter Miami— respondieron al unísono: “¡Messi!”.

Trump acompañó el momento con elogios al capitán argentino y aseguró que es un gran admirador de su talento dentro de la cancha.

image
Donald Trump con Lionel Messi.

Donald Trump con Lionel Messi.

Un momento viral en la Casa Blanca

La escena se volvió rápidamente uno de los momentos más comentados del encuentro. Messi reaccionó con una sonrisa tímida ante la comparación con la leyenda brasileña, mientras el auditorio celebraba el intercambio.

El encuentro reflejó el clima distendido de la recepción organizada por la Casa Blanca para homenajear al equipo campeón de la MLS.

Messi, protagonista global

Con Lionel Messi como capitán, cada aparición pública del Inter Miami trasciende lo deportivo. La visita a la Casa Blanca sumó una nueva postal a la gira del equipo por Washington, con el mejor futbolista de su generación compartiendo escenario con el presidente de Estados Unidos.

El momento dejó una imagen simbólica: Messi y Trump juntos en uno de los escenarios políticos más importantes del mundo, en medio de elogios y bromas sobre quién es el mejor futbolista de la historia.

Embed - MESSI en la CASA BLANCA EN VIVO | Inter de Miami visita a TRUMP por la MLS Cup 2025

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

"¿Te firmo un autógrafo?: la picante chicana de Messi a los suplentes de Orlando City

Franco Colapinto se divierte en la previa del inicio de la temporada de Fórmula 1: confesiones, fobias y Messi

Donald Trump se reunió con Lionel Messi en la Casa Blanca y dijo que es mejor que Pelé

Trump ordena "abandonar" Anthropic: ¿qué significa esto para el mundo IA?

Donald Trump confirmó la muerte de Ali Khamenei y se agrava la crisis en Medio Oriente

Lo que se lee ahora
Crisis en el combustible de Bolivia.
Mundo.

Largas filas y problemas en Bolivia para cargar combustible: qué pasó

Por  Federico Franco

Las más leídas

Inscripciones de la Escuela Sarmiento 2026: nuevas carreras y cursos con rápida salida laboral video
Educación.

Comenzaron las inscripciones en la Escuela Sarmiento 2026: nuevas carreras y cursos con rápida salida laboral

Condena a prisión perpetua para el femicida de Tamara Fierro en Fraile Pintado
Policiales.

Condena a prisión perpetua para el femicida de Tamara Fierro en Fraile Pintado

Gripe 2026: comienza la campaña desde el Ministerio de Salud.
Salud.

Llegan las vacunas antigripales a Jujuy: cuánto costará cada dosis

Comunicado del Gobierno de Jujuy sobre el petitorio de familiares y personal retirado
Seguridad.

Comunicado del Gobierno de Jujuy sobre el petitorio de familiares y personal retirado

Familiares de policías y retirados de la fuerza marcharon en Jujuy por reclamos salariales
Protesta.

Familiares de policías y retirados de la fuerza marcharon en Jujuy por reclamos salariales

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel