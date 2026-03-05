Donald Trump se reunió con Lionel Messi en la Casa Blanca y dijo que es mejor que Pelé

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , recibió este jueves en la Casa Blanca al plantel del Inter Miami , equipo que se consagró campeón de la Major League Soccer (MLS) 2025 . Durante el encuentro, el mandatario protagonizó un momento distendido con Lionel Messi , a quien elogió públicamente.

Automovilismo. Franco Colapinto se divierte en la previa del inicio de la temporada de Fórmula 1: confesiones, fobias y Messi

Viral "¿Te firmo un autógrafo?: la picante chicana de Messi a los suplentes de Orlando City

El astro argentino ingresó al evento junto al presidente estadounidense y fue uno de los principales protagonistas de la ceremonia. Messi fue la gran figura del equipo campeón, ya que terminó la temporada como MVP, goleador y líder del plantel .

Durante su discurso, Donald Trump recordó su admiración por Pelé , uno de los mayores ídolos del fútbol mundial. Sin embargo, lanzó una pregunta que generó risas entre los presentes.

“¿Quién es mejor: Messi o Pelé?”, preguntó el presidente al auditorio. La respuesta llegó de inmediato. Entre aplausos y risas, gran parte de los asistentes —incluidos varios jugadores del Inter Miami— respondieron al unísono: “¡Messi!” .

Trump acompañó el momento con elogios al capitán argentino y aseguró que es un gran admirador de su talento dentro de la cancha.

image Donald Trump con Lionel Messi.

Un momento viral en la Casa Blanca

La escena se volvió rápidamente uno de los momentos más comentados del encuentro. Messi reaccionó con una sonrisa tímida ante la comparación con la leyenda brasileña, mientras el auditorio celebraba el intercambio.

El encuentro reflejó el clima distendido de la recepción organizada por la Casa Blanca para homenajear al equipo campeón de la MLS.

Messi, protagonista global

Con Lionel Messi como capitán, cada aparición pública del Inter Miami trasciende lo deportivo. La visita a la Casa Blanca sumó una nueva postal a la gira del equipo por Washington, con el mejor futbolista de su generación compartiendo escenario con el presidente de Estados Unidos.

El momento dejó una imagen simbólica: Messi y Trump juntos en uno de los escenarios políticos más importantes del mundo, en medio de elogios y bromas sobre quién es el mejor futbolista de la historia.