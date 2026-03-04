Franco Colapinto se divierte en la previa del inicio de la temporada de Fórmula 1: confesiones, fobias y Messi

Franco Colapinto, previo al Gran Premio de Australia de la Fórmula 1 que inicia por estos días

Franco Colapinto , de 22 años y originario de Pilar , se prepara para disputar su primer año completo como piloto titular en la Máxima con el equipo Alpine F1 Team, tras una sólida pretemporada en la que completó ensayos en Barcelona y Bahréin antes de la competencia que abrirá la temporada en el Gran Premio de Australia .

En medio de la expectativa por subir nuevamente al auto A526, el joven corredor participó de un cuestionario informal (“ping pong”) que se volvió viral, en el que compartió aspectos personales con tono de humor y espontaneidad.

Consultado sobre sus fobias , Colapinto fue claro y directo: “ No me gustan las arañas, las serpientes, los escorpiones. Esas cosas. No me caen bien ”, respuesta que sorprendió y generó risas entre los seguidores.

En cuanto a sus gustos personales , el piloto definió al asado como su “gusto culposo” y lo recomendó con entusiasmo, comparándolo incluso con la barbacoa.

¿Qué superpoder tendría?

Con humor, Colapinto expresó que el superpoder que le gustaría tener es “poder volar, así dejo de gastar plata en aviones y vuelos”, con la broma añadida de que preferiría poder hacerlo “con un carry-on también”.

Admira a Messi

En un guiño a su país y a sus ídolos, el piloto argentino eligió a Lionel Messi como su persona favorita fuera del automovilismo, destacando la admiración que siente por el astro del fútbol.

La temporada 2026 de Fórmula 1 representa un momento clave para Colapinto, quien afronta su primer certamen completo desde la pretemporada hasta la clasificación. El Gran Premio de Australia abrirá el calendario en Melbourne, donde buscará aprovechar la experiencia de los ensayos y demostrar todo lo que preparó junto a Alpine.

Con las cámaras puestas en la pista y en sus declaraciones fuera de ella, Colapinto sigue consolidándose como una de las figuras más carismáticas de la F1, combinando profesionalismo con personalidad en cada aparición.