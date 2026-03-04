miércoles 04 de marzo de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
4 de marzo de 2026 - 13:05
Automovilismo.

Franco Colapinto se divierte en la previa del inicio de la temporada de Fórmula 1: confesiones, fobias y Messi

Colapinto encendió las redes sociales con un “ping pong” de preguntas en la antesala al Gran Premio de Australia de la Fórmula 1 que inicia por estos días

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Franco Colapinto, previo al Gran Premio de Australia de la Fórmula 1 que inicia por estos días
Franco Colapinto, previo al Gran Premio de Australia de la Fórmula 1 que inicia por estos días

Franco Colapinto, de 22 años y originario de Pilar, se prepara para disputar su primer año completo como piloto titular en la Máxima con el equipo Alpine F1 Team, tras una sólida pretemporada en la que completó ensayos en Barcelona y Bahréin antes de la competencia que abrirá la temporada en el Gran Premio de Australia.

Lee además
Alpine confirmó que Jack Doohan deja la escudería tras ser reemplazado por Franco Colapinto.  
Automovilismo.

Alpine oficializó la salida de Jack Doohan tras la continuidad de Franco Colapinto en la F1
Para Franco Colapinto, la temporada 2026 marcará un punto de inflexión absoluto en su carrera.
Automovilismo.

Alpine presentó su monoplaza 2026 y Franco Colapinto se prepara para la Fórmula 1

En medio de la expectativa por subir nuevamente al auto A526, el joven corredor participó de un cuestionario informal (“ping pong”) que se volvió viral, en el que compartió aspectos personales con tono de humor y espontaneidad.

colapinto

Miedos y preferencias fuera de la pista

Consultado sobre sus fobias, Colapinto fue claro y directo: “No me gustan las arañas, las serpientes, los escorpiones. Esas cosas. No me caen bien”, respuesta que sorprendió y generó risas entre los seguidores.

En cuanto a sus gustos personales, el piloto definió al asado como su “gusto culposo” y lo recomendó con entusiasmo, comparándolo incluso con la barbacoa.

¿Qué superpoder tendría?

Con humor, Colapinto expresó que el superpoder que le gustaría tener es “poder volar, así dejo de gastar plata en aviones y vuelos”, con la broma añadida de que preferiría poder hacerlo “con un carry-on también”.

Admira a Messi

En un guiño a su país y a sus ídolos, el piloto argentino eligió a Lionel Messi como su persona favorita fuera del automovilismo, destacando la admiración que siente por el astro del fútbol.

La temporada 2026 de Fórmula 1 representa un momento clave para Colapinto, quien afronta su primer certamen completo desde la pretemporada hasta la clasificación. El Gran Premio de Australia abrirá el calendario en Melbourne, donde buscará aprovechar la experiencia de los ensayos y demostrar todo lo que preparó junto a Alpine.

Con las cámaras puestas en la pista y en sus declaraciones fuera de ella, Colapinto sigue consolidándose como una de las figuras más carismáticas de la F1, combinando profesionalismo con personalidad en cada aparición.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Alpine oficializó la salida de Jack Doohan tras la continuidad de Franco Colapinto en la F1

Alpine presentó su monoplaza 2026 y Franco Colapinto se prepara para la Fórmula 1

La Fórmula 1 puso primera en Barcelona: cómo le fue a Franco Colapinto

Franco Colapinto se destacó y quedó segundo en los ensayos de Alpine en Barcelona

El primer desafío de Franco Colapinto en Bahréin, con problemas mecánicos en su Alpine

Lo que se lee ahora
jujuy basquet se prepara para tres partidos de local: cuando juega y contra quienes video
Liga Argentina.

Jujuy Básquet se prepara para tres partidos de local: cuándo juega y contra quiénes

Por  Gabriela Bernasconi

Las más leídas

Alerta amarilla por varios días para Jujuy.
Importante.

Se renovó el alerta amarilla para gran parte de Jujuy: hasta cuándo

Nueva sede de Cruz Roja en Parque San Martín: capacitación y búsqueda de voluntariosLa Cruz Roja Argentina cumple 143 años video
Sociedad.

Nueva sede de Cruz Roja en Parque San Martín: capacitación y búsqueda de voluntarios

Herido por el temporal de viento. video
Herido.

Temporal de viento en Jujuy: la rama de un árbol cayó sobre un motociclista en Alto La Viña

Corte en la Ruta 56. video
Precaución.

Temporal de viento en Jujuy: comunicado de EJESA

 edit deletevideocam Peregrinación a Punta Corral
Peregrinación.

Virgen de Punta Corral: puesta a punto para los caminos y cronograma

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel