Jujuy Básquet se prepara para tres partidos de local: cuándo juega y contra quiénes

Arrancó marzo y Jujuy Básquet se alista para disputar tres partidos consecutivos como local enla Liga Argentina. Con el primero programado para este jueves, el plantel ajusta los últimos detalles para recibir a Sportivo Suardi. En este contexto, Ramiro Stehli analizó la reciente caída en el clásico y contó cómo se encuentra actualmente el equipo jujeño.
Balance de la actualidad de Jujuy Básquet y la caída ante Salta Basket
En diálogo conTodoJujuy.com, el escolta de Jujuy Básquet, Ramiro Stehli, analizó lo ocurrido en el clásico ante Salta Basket y reconoció que fue “un partido duro, con mucho desgaste”. "No supimos cerrarlo, erramos muchos tiros libres", expresó, marcando los aspectos que influyeron en la derrota. Pese a ello, aseguró que el plantel ya dio vuelta la página y se concentra en el duelo del jueves frente a Sportivo Suardi.
Stehli remarcó la importancia de la seguidilla en casa: "Vienen partidos muy importantes para lo que resta del torneo. Nos quedan tres partidos de local en esta cancha, y es muy importante, porque la localía se hace muy fuerte. Hay que tratar de aprovechar eso".
Finalmente, al evaluar el presente del equipo dirigido por Guillermo Tasso, destacó el rendimiento colectivo: "Creo que venimos haciendo las cosas muy bien, venimos cerrando buenos juegos, haciendo buenos partidos. La última gira fue muy positiva para nosotros porque es muy difícil ganar de visitante. Trataremos de enfocarnos partido a partido para sacar buenos resultados".
Cuándo juega Jujuy Básquet y contra quiénes
Siguiendo con el fixture de la Liga Argentina por la Conferencia Norte, al combinado jujeño le tocan tres partidos de local. La agenda será la siguiente durante marzo:
5/3 vs Sportivo Suardi (L)
7/3 vs Santa Paula (L)
13/3 vs San Isidro (L)
25/3 vs Villa San Martín (V)
27/3 vs Comunicaciones (V)
