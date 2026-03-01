domingo 01 de marzo de 2026

1 de marzo de 2026 - 09:29
Liga Argentina.

Salta Basket se quedó con el clásico ante Jujuy Básquet en doble suplementario

Luego de dos prórrogas y un duelo de alto nivel, Salta Basket se quedó con el clásico del norte ante Jujuy Básquet.

Gabriela Bernasconi
salta basquet jujuy basquet

Luego de dos prórrogas y un duelo de alto nivel, Salta Basket tuvo la solvencia y efectividad para cerrar el partido y quedarse con el clásico del norte tras imponerse ante Jujuy Básquet como visitante por 97-92.

Los parciales fueron: 22-25, 30-22, 12-13, 18-18, 7-7 y 7-12.

Resumen del partido entre Jujuy Básquet y Salta Basket

Los Infernales tomaron la posta de entrada, con un juego dinámico y efectivo en los tiros cortos con Abdala, máximo anotador visitante con 22 puntos, acompañado por Álvarez. Sin embargo después de acomodar la defensa, ajustar marcas, los Cóndores se pusieron en partido con tiros desde el perímetro, por eso, el elenco salteño se fue al primer descanso corto arriba 25-22.

En el segundo parcial, Jujuy Básquet cambió la imagen, en tres minutos pasó a ganar 32-31 con un triple y un doble de Marini. Allí comenzó a marcar el camino, apoyado por Andriy Grytsak que se hizo fuerte en la zona pintada, fue el goleador de la noche con 23 puntos. Igual, Salta Basket no relegó su idea, siempre se mantuvo cerca del marcador, no permitió que los de Guillermo Tasso se alejen. En tanto, el cierre del primer tiempo fue 52-47.

image

En el regreso, un triple de Abdala comenzó a marcar para la visita, lo igualó también desde el perímetro Marini, no se sacaban diferencias. Hunter trabajó mucho en ataque y defensa. El equipo de De Cecco se acercaba, pero con empuje, Jujuy Básquet otra vez hacía diferencia y lograba sostenerla hasta el final quedando 64-60 para el local.

El cuarto parcial, Jujuy Básquet no lo supo cerrar, falló en los momentos claves con tiros libres cuando restaban segundos para el cierre y Salta Basket con empuje, carácter y buena defensa lo igualó otra vez con el aporte de Abdala, Arias Binda y un doble agónico de Botta.

image

Doble suplementario

En el inicio del primer suplementario los jujeños se pusieron con un parcial de 4-0, pero otra vez con posesión de la bola tuvo malas decisiones y la visita lo igualó quedando en el final 85 a 85.

En el último chico, Los Infernales defendieron muy bien las últimas bolas, sacaron ventaja con un doble de Botta que recibió la falta y en el tiro libre pasó a ganar. Después, el local ya fue un manojo de nervios, desperdició muchas oportunidades desde la línea de libres y Salta Basket con tranquilidad administró los tiempos y terminó sellando una victoria clave para la tabla de posiciones. Fue triunfo visitante por 97 a 92.

