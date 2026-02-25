Jujuy Básquet venció a Huracán en Las Heras y cerró una gira perfecta en Mendoza

Jujuy Básquet logró una victoria clave en Las Heras tras superar a Huracán por 94 a 88 , en un partido intenso y cambiante. El duelo se disputó en Mendoza, con arbitraje de Enrique Cáceres y Paula Benzer, y marcó el cierre de una gira que dejó saldo positivo para el conjunto norteño.

El elenco dirigido por Guillermo Tasso mostró carácter en momentos determinantes y sostuvo la ventaja en los tramos finales para asegurar el resultado. Con este triunfo, el conjunto jujeño regresa a casa con dos festejos en territorio mendocino.

Los parciales reflejaron el desarrollo del encuentro: 27-16, 15-22, 30-21 y 22-29 . Si bien el local reaccionó en distintos pasajes, la visita encontró respuestas en ataque y defensa para inclinar la balanza a su favor.

Desde el salto inicial, Jujuy impuso condiciones. Presionó en toda la cancha, recuperó balones y lastimó con transiciones rápidas. En pocos minutos construyó un parcial de 11-0 que silenció el estadio. Huracán apostó al tiro externo, aunque la puntería no acompañó en ese tramo.

El dominio visitante se sostuvo gracias a una circulación fluida y decisiones claras en ofensiva. Con buena selección de lanzamientos y control del ritmo, el equipo jujeño cerró el primer cuarto arriba por 27 a 16.

En el segundo segmento, el panorama cambió. Huracán ajustó marcas, elevó la intensidad y encontró variantes para descontar. Un triple de Marchiaro permitió que el local pase al frente 33-32 y encendió el partido.

Jujuy Básquet (1)

Reacción jujeña antes del descanso

Cuando el envión mendocino parecía consolidarse, Jujuy volvió a acomodarse en la cancha. Ajustó la defensa, cerró los caminos hacia el aro y encontró respuestas desde el perímetro. Un triple de Tarnowyk devolvió la ventaja y permitió que la visita se vaya al entretiempo arriba 42-38.

El tercer cuarto ofreció un intercambio constante de triples. Ambos equipos apostaron al lanzamiento externo y sostuvieron un alto goleo. En ese contexto, Lucas Reyes tomó protagonismo en el local y mantuvo a Huracán en juego con puntos de jerarquía.

Sin embargo, en el cierre del período, Conti apareció con una conversión clave que dejó el marcador 63-57 al sonar la chicharra. Jujuy afrontó el último cuarto con ventaja y mayor serenidad.

Contundencia en el cierre para asegurar la victoria

En el tramo decisivo, el partido mantuvo la paridad. Hubo alternancia en el tanteador y errores producto de la presión. No obstante, la visita mostró mayor firmeza en los detalles. La tarea de Grytsak en la zona pintada resultó determinante, con rebotes defensivos que permitieron salidas rápidas y puntos en transición.

El conjunto jujeño ajustó la defensa colectiva y forzó lanzamientos incómodos del rival. Con el correr de los minutos amplió la diferencia y administró el reloj con inteligencia hasta sellar el 94-88 final.

Lucas Reyes terminó como máximo anotador de Huracán con 28 puntos, mientras que Ramiro Stehli aportó 17 unidades para Jujuy Básquet y lideró la ofensiva visitante en momentos clave.