miércoles 25 de febrero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
25 de febrero de 2026 - 07:39
2/2.

Jujuy Básquet venció a Huracán en Las Heras y cerró una gira perfecta en Mendoza

Jujuy Básquet ganó 94-88 como visitante y sumó su segundo triunfo consecutivo en suelo mendocino. El sábado recibe a Salta Básket.

Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Jujuy Básquet venció a Huracán en Las Heras.

Jujuy Básquet venció a Huracán en Las Heras.

Lee además
Jujuy Básquet.
Deportes.

Jujuy Básquet golpeó en Mendoza y derrotó a Rivadavia
El Jujuy Básquet lo peleó y llegó a empatar en 70, pero un triple de Bertona a 12 segundos sentenció el 79-71 para Barrio Parque en la Liga Argentina. video
Federación de Básquet.

Jujuy Básquet cayó 79-71 ante Barrio Parque: 17 triples y un cierre caliente en la liga argentina

El elenco dirigido por Guillermo Tasso mostró carácter en momentos determinantes y sostuvo la ventaja en los tramos finales para asegurar el resultado. Con este triunfo, el conjunto jujeño regresa a casa con dos festejos en territorio mendocino.

Los parciales reflejaron el desarrollo del encuentro: 27-16, 15-22, 30-21 y 22-29. Si bien el local reaccionó en distintos pasajes, la visita encontró respuestas en ataque y defensa para inclinar la balanza a su favor.

Un arranque demoledor que marcó el rumbo

Desde el salto inicial, Jujuy impuso condiciones. Presionó en toda la cancha, recuperó balones y lastimó con transiciones rápidas. En pocos minutos construyó un parcial de 11-0 que silenció el estadio. Huracán apostó al tiro externo, aunque la puntería no acompañó en ese tramo.

El dominio visitante se sostuvo gracias a una circulación fluida y decisiones claras en ofensiva. Con buena selección de lanzamientos y control del ritmo, el equipo jujeño cerró el primer cuarto arriba por 27 a 16.

En el segundo segmento, el panorama cambió. Huracán ajustó marcas, elevó la intensidad y encontró variantes para descontar. Un triple de Marchiaro permitió que el local pase al frente 33-32 y encendió el partido.

Jujuy Básquet (1)

Reacción jujeña antes del descanso

Cuando el envión mendocino parecía consolidarse, Jujuy volvió a acomodarse en la cancha. Ajustó la defensa, cerró los caminos hacia el aro y encontró respuestas desde el perímetro. Un triple de Tarnowyk devolvió la ventaja y permitió que la visita se vaya al entretiempo arriba 42-38.

El tercer cuarto ofreció un intercambio constante de triples. Ambos equipos apostaron al lanzamiento externo y sostuvieron un alto goleo. En ese contexto, Lucas Reyes tomó protagonismo en el local y mantuvo a Huracán en juego con puntos de jerarquía.

Sin embargo, en el cierre del período, Conti apareció con una conversión clave que dejó el marcador 63-57 al sonar la chicharra. Jujuy afrontó el último cuarto con ventaja y mayor serenidad.

Contundencia en el cierre para asegurar la victoria

En el tramo decisivo, el partido mantuvo la paridad. Hubo alternancia en el tanteador y errores producto de la presión. No obstante, la visita mostró mayor firmeza en los detalles. La tarea de Grytsak en la zona pintada resultó determinante, con rebotes defensivos que permitieron salidas rápidas y puntos en transición.

El conjunto jujeño ajustó la defensa colectiva y forzó lanzamientos incómodos del rival. Con el correr de los minutos amplió la diferencia y administró el reloj con inteligencia hasta sellar el 94-88 final.

Lucas Reyes terminó como máximo anotador de Huracán con 28 puntos, mientras que Ramiro Stehli aportó 17 unidades para Jujuy Básquet y lideró la ofensiva visitante en momentos clave.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Jujuy Básquet golpeó en Mendoza y derrotó a Rivadavia

Jujuy Básquet cayó 79-71 ante Barrio Parque: 17 triples y un cierre caliente en la liga argentina

Los casos de dengue podrían subir las próximas semanas en Jujuy: cómo prevenir

Una adolescente murió al ser alcanzada por un rayo en el Aguilar

Tres jujeños hicieron cumbre en el volcán más alto del mundo

Lo que se lee ahora
Limpieza y mantenimiento en avenida General Savio.
Atención.

Cortes de tránsito en varios puntos de San Salvador de Jujuy este miércoles

Por  Federico Franco

Las más leídas

Sismo en Jujuy.
Alerta.

¡Tembló Jujuy! Fuerte sismo en la zona de los Valles

Aumenta el transporte de media distancia en Jujuy: así quedan las tarifas desde marzo
Servicios.

Aumenta el transporte de media distancia en Jujuy: así quedan las tarifas desde marzo

Limpieza y mantenimiento en avenida General Savio.
Atención.

Cortes de tránsito en varios puntos de San Salvador de Jujuy este miércoles

Dónde fue el epicentro del sismo en Jujuy y por qué se sintió tan fuerte video
Prevención.

Dónde fue el epicentro del sismo en Jujuy y por qué se sintió tan fuerte

Carolina Moisés juró como vicepresidenta del Senado de la Nación video
Por el Peronismo Federal.

Carolina Moisés juró como vicepresidenta del Senado de la Nación

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel