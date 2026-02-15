Jujuy Básquet cayó 79-71 ante Barrio Parque: 17 triples y un cierre caliente en la liga argentina

El Jujuy Básquet lo peleó y llegó a empatar en 70, pero un triple de Bertona a 12 segundos sentenció el 79-71 para Barrio Parque en la Liga Argentina. El Jujuy Básquet lo peleó y llegó a empatar en 70, pero un triple de Bertona a 12 segundos sentenció el 79-71 para Barrio Parque en la Liga Argentina. El Jujuy Básquet lo peleó y llegó a empatar en 70, pero un triple de Bertona a 12 segundos sentenció el 79-71 para Barrio Parque en la Liga Argentina.

Barrio Parque se llevó un triunfo clave en San Salvador de Jujuy; derrotó a Jujuy Básquet por 79-71 en el Estadio Federación, en un partido donde el perímetro marcó el pulso del resultado. El conjunto cordobés metió 17 triples, 11 de ellos en el segundo tiempo, y estiró su gran momento con cinco victorias consecutivas.

El arranque favoreció al local, que empezó fuerte en la zona pintada y sacó un 4-0. Con el correr de los minutos, Jujuy Básquet perdió efectividad y Barrio Parque aprovechó transiciones rápidas y un juego colectivo prolijo para dar vuelta el marcador: el primer cuarto terminó 17-21 para la visita.

En el segundo parcial, Jujuy Básquet ajustó la defensa y creció en ataque. Fornes entró con mano caliente y anotó dos triples que sostuvieron al equipo, pero Barrio Parque mantuvo la intensidad y se fue al descanso arriba por la mínima: 39-40.

Jujuy Básquet cayó 79-71 ante Barrio Parque (1) La lluvia de triples que definió el partido de Jujuy Básquet El quiebre llegó en el tercer período. Barrio Parque encontró el aro desde larga distancia con una gran ráfaga de Herrera y Rivata, que anotaron tres triples cada uno en ese segmento. En total, la visita sumó siete triples en el cuarto, se despegó en el marcador y cerró el tercero 59-65.

Jujuy Básquet buscó la remontada en el cierre y mostró carácter: llegó a igualar en 70 y metió presión hasta el final. Sin embargo, cuando el partido entró en la recta decisiva, Bertona apareció con un triple determinante: a 12 segundos del cierre clavó el tiro que terminó de inclinar la balanza. Con ese impacto final, Barrio Parque abrochó el 79-71 y sostuvo su racha positiva gracias a su puntería desde el perímetro, el dato central de la noche en la Federación. Jujuy Básquet cayó 79-71 ante Barrio Parque (2) Cuándo juega jujuy básquet Tras este encuentro, Jujuy Básquet jugará su próximo partido el 23 de febrero, cuando visite a Centro Deportivo Rivadavia (Mendoza) en el estadio Leopoldo Brozovik.

