Jujuy Básquet vive a pleno el Carnaval y juega este sábado ante Barrio Parque

Jujuy Básquet va por más y esta noche recibe a Barrio Parque desde las 21.30 en partido correspondiente a la fecha 24 de la Conferencia Norte de La Liga Argentina. El encuentro se disputará en el Estadio Federación, con el arbitraje de Danilo Molina, primer juez, Alejandro Costa, segundo juez, y Román Guantay Comisionado Técnico.

Previa de Jujuy Básquet vs Barrio Parque En épocas de carnaval, los “cóndores” quieren seguir de festejos, sobre todo por esa buena seguidilla de partidos que arrastra con victorias, cuatro en total, y lo depositaron en el sexto lugar de una tabla que constantemente va cambiando.

Sucede que al ser el tramo final de la fase regular de la temporada, y con clubes que están muy parejos, cualquiera le gana a cualquiera, cada partido es muy disputado.

Jujuy Básquet Jujuy Básquet. Y en este plano, el equipo de Guillermo Tasso dio un salto muy bueno luego de un inicio de año con muchas dudas, y poco volumen de juego. Con un trabajo físico y el correr de los partidos, fue encontrando continuidad en cada cuarto presentado.

En tanto, Barrio Parque también llega con buena performance, está tercero, tuvo un inicio de segunda etapa muy bueno, con resultados que le permitieron subir posiciones, consolidar la idea de juego que tiene su entrenador Cristian Colli. Esto quedó plasmado en la victoria del jueves por la noche en Tucumán frente a Estudiantes con una buena tarde de todo equipo. Jujuy Básquet Jujuy Básquet. Venta de entradas para Jujuy Básquet vs Barrio Parque Las entradas se venden a partir de las 18 en boleterías del Estadio Federación abonando en efectivo, transferencia, débito, crédito, para cualquiera de los sectores asignados. Como así también comprar de manera online ingresando a la plataforma pasesvip.com.ar en la cual se puede pagar Mercado Pago, Macro Click o código QR. El costo de la preferencial, parque San Martín y General Paz es de 8 mil pesos, platea norte y sur 15 mil pesos, palco sur I, 16 mil pesos, palco norte 18 mil pesos y campo de juego 20 mil pesos.

