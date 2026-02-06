Jujuy Básquet recibe a Bochas en el estadio Federación

Jujuy Básquet recibe este viernes por la noche a Bochas Sport Club en un encuentro correspondiente a la fecha 21 de LaLiga Argentina de Básquet, Conferencia Norte. El partido se disputa desde las 22 en el estadio Federación, con la presencia del público local.

Victoria. Jujuy Básquet se recupera y gana en Gálvez ante Santa Paula

El juego cuenta con el arbitraje de Sergio Tarifeño como primer juez y Silvio Guzmán como segundo juez. La función de Comisionado Técnico queda a cargo de Román Guantay , según el programa oficial de la competencia.

El cruce toma relevancia en una etapa avanzada del torneo, donde cada resultado impacta de manera directa en la tabla de posiciones y en el camino hacia la segunda fase del certamen de ascenso.

Jujuy Básquet ocupa el noveno lugar con 30 puntos y un 50 por ciento de efectividad. El equipo dirigido por Guillermo Tasso necesita sumar para no perder terreno y aspirar a una mejor ubicación de cara a la próxima instancia.

Bochas Sport Club, rival de esta noche, supera por dos puntos porcentuales al conjunto jujeño. Un triunfo local permite a los “cóndores” escalar un puesto en el ranking de la Conferencia Norte.

El desarrollo del partido exige regularidad durante los cuatro cuartos. El equipo jujeño busca evitar baches en su rendimiento, situaciones que suelen derivar en desventajas difíciles de revertir.

Claves deportivas del encuentro

Uno de los puntos a mejorar pasa por la efectividad en tiros libres, un aspecto que mostró números bajos en las últimas presentaciones. Cada conversión adquiere peso en partidos cerrados como el de esta fecha.

También resulta central la toma de decisiones en las transiciones rápidas. Cuando esa vía no ofrece resultados, el equipo necesita variantes ofensivas para sostener el goleo.

Del otro lado, Bochas Sport Club llega desde Colonia Caroya con una racha positiva durante el inicio de 2026. El conjunto cordobés suma tres victorias consecutivas entre el cierre de enero y el arranque de febrero, aunque viene de una derrota ante Huracán.

Jujuy Básquet Jujuy Básquet.

El presente de Bochas Sport Club

El equipo dirigido por Jeremías Musina muestra una mejora sostenida en su rendimiento colectivo. Esa levantada le permite llegar a Jujuy con expectativas de sostener su posición en la tabla.

La visita propone un juego intenso y con ritmo, un factor que obliga al local a sostener concentración y precisión a lo largo del encuentro.

El contexto convierte al partido en uno de los más atractivos de la jornada dentro de la Conferencia Norte de LaLiga Argentina.

Venta de entradas y valores

Las entradas se venden este jueves desde las 18 en las boleterías del estadio Federación. El público puede abonar en efectivo, transferencia, débito o crédito, para cualquiera de los sectores habilitados.

La venta online inició durante la noche previa a través de la plataforma pasesvip.com.ar. El sistema acepta pagos con Mercado Pago, Macro Click y código QR, con acceso inmediato y seguro.

Los valores se fijan en 8.000 pesos para Preferencial, Parque San Martín y General Paz; 15.000 pesos para Platea Norte y Sur; 16.000 pesos para Palco Sur I; 18.000 pesos para Palco Norte; y 20.000 pesos para Campo de Juego.