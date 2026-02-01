Jujuy Básquet se recupera y gana en Gálvez ante Santa Paula

Jujuy Básquet volvió al triunfo este sábado en Gálvez, Santa Fe. El equipo norteño venció a Santa Paula 98 a 92, tras un partido reñido y con alternancia en el marcador. Santiago Ibarra fue la figura con 20 puntos, mientras que Gómez Quintero sumó 18 para el local.

El juego arrancó con intercambio constante de puntos y sin un dominador claro. Santa Paula y Jujuy Básquet se mostraron efectivos y aprovecharon los momentos de desconcentración del rival.

El primer cuarto terminó 22-20 a favor de la visita, con Rocca liderando la ofensiva y el equipo de Jujuy manteniendo presión en defensa. Ambos conjuntos buscaron optimizar la energía y el reloj, manteniendo el marcador muy ajustado.

En el segundo parcial, Santa Paula intentó imponerse con mayor rotación de jugadores y presión en la cancha, con Balbo y Rivero destacándose. Sin embargo, la conducción de Marini y el juego interno de Ibarra permitieron a Jujuy sacar una ventaja de diez puntos, que luego el local recortó para llegar al entretiempo 53-50 a favor de la visita.

Tercer cuarto, el momento clave

El tercer cuarto mostró la mayor intensidad del partido. Ambos equipos corrieron la cancha y alternaron ataques rápidos y fijos. Santa Paula tuvo un arranque sin anotaciones de dos minutos, mientras Jujuy aprovechó la pintura y mantuvo la ventaja.

Los dirigidos por Guillermo Tasso cerraron el parcial 76-68 arriba, consolidando el control del juego y preparando el escenario para el último cuarto.

Último cuarto: Jujuy mantiene la ventaja y se queda con la victoria

En los diez minutos finales, ambos equipos buscaron el aro con agresividad. Santa Paula apostó por los triples, mientras que Jujuy movió la pelota y aprovechó las posesiones largas.

A poco más de tres minutos del cierre, Andriy Grytsak anotó tres dobles consecutivos que definieron el rumbo del partido. La efectividad de Marini y Stehli permitió a los jujeños mantener la diferencia y llevarse la victoria 98-92.