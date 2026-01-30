Jujuy Básquet cayó ante Colón de Santa Fe

Jujuy Básquet no encontró respuestas en Santa Fe y perdió con claridad ante Colón por 89-67, en un partido válido por la 19ª fecha de la Conferencia Norte de LaLiga Argentina. El conjunto local impuso condiciones en los momentos clave del juego y dejó sin margen a los “cóndores”, que el sábado volverán a salir a la ruta para enfrentar a Santa Paula desde las 21.

El encuentro mostró dos caras bien definidas. Mientras Colón sostuvo intensidad, orden y efectividad, Jujuy Básquet alternó pasajes de reacción con largos tramos de desconcierto , especialmente en el cierre del partido.

El primer cuarto se presentó equilibrado, con ambos equipos enfocados en el ataque rápido y el intercambio de puntos. Jujuy Básquet acompañó el ritmo del local y se mantuvo cerca en el marcador, que cerró 22-20 a favor de Colón.

En ese tramo inicial, el equipo jujeño encontró vías de gol desde el perímetro y apostó al juego colectivo para no perderle pisada al “sabalero” , que ya insinuaba mayor profundidad en su rotación.

El quiebre llegó en el segundo segmento. Colón ajustó su defensa, forzó pérdidas y castigó con transiciones veloces. Ese dominio se reflejó en el parcial de 22-10, que permitió al dueño de casa irse al descanso con una ventaja de 12 puntos.

La reacción jujeña

Tras el entretiempo, Jujuy Básquet salió decidido a cambiar la historia. Con mayor agresividad defensiva y mejores decisiones en ataque, el conjunto visitante firmó su mejor pasaje del partido.

El tercer cuarto terminó 25-13 a favor de los “cóndores”, que lograron igualar el marcador e incluso pasar brevemente al frente, lo que encendió la expectativa de una remontada en Santa Fe.

Ese momento marcó el punto más alto del equipo jujeño en la noche, con aportes repartidos y mayor presencia en la pintura, aunque sin lograr sostener el ritmo en el tiempo.

Un cierre dominado por Colón y cifras amplias

En el último cuarto, Colón recuperó el control total del juego. Con un ataque fluido y alta efectividad, el local se transformó en un vendaval ofensivo y dejó sin respuestas a Jujuy Básquet.

El parcial de 32-12 reflejó la diferencia en intensidad y precisión durante el cierre, que terminó de inclinar el resultado a favor del “sabalero”, clave en su lucha por salir del fondo de la tabla.

Cuatro jugadores de Colón alcanzaron el doble dígito en puntos. Joaquín Fernández lideró la ofensiva con 21 unidades, mientras que Hans Feder Ponce sumó 20 puntos, 9 rebotes y 5 asistencias.

En Jujuy Básquet, Juan Cruz Marini y Francisco Tarnowyk aportaron 13 puntos cada uno, en una noche que significó la segunda derrota consecutiva para el equipo jujeño dentro de la Conferencia Norte.

Con este resultado, el conjunto dirigido por el cuerpo técnico jujeño ya piensa en su próximo compromiso como visitante. El sábado enfrentará a Santa Paula, desde las 21, con la necesidad de recuperar regularidad fuera de casa.