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14 de marzo de 2026 - 10:12
Deporte.

Jujuy Básquet cayó ante el puntero San Isidro en un cierre ajustado

Jujuy Básquet perdió 74-69 en el estadio Federación por la fecha 30 de la Conferencia Norte de La Liga Argentina. Cierra la fase regular de visitante.

Cristian Almazán
Por  Cristian Almazán
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El equipo local arrancó mejor. La visita abrió el marcador con un triple de Suñé, pero los “cóndores” respondieron con buena circulación de balón y solidez defensiva. Con el aporte ofensivo de Stehli e Ibarra, el conjunto jujeño construyó una diferencia que se consolidó con un triple de Thiago Roca sobre el cierre para terminar el primer cuarto 23-14.

En el segundo parcial, el juego mantuvo la paridad. Jujuy Básquet llegó a sacar 11 puntos de ventaja, pero San Isidro reaccionó y ajustó su ofensiva. Dos triples de Eydallin permitieron achicar la diferencia y el primer tiempo concluyó 37-34 para el local.

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El tercer cuarto marcó el quiebre del partido. San Isidro mostró su mejor versión con eficacia desde el perímetro y presencia en la zona pintada. Un parcial de 11-0 obligó al entrenador Guillermo Tasso a pedir minuto. Sin embargo, la visita ya había construido una ventaja importante y cerró el segmento 61-49.

En el último cuarto, Jujuy Básquet reaccionó de la mano de Thiago Roca. El equipo local acortó distancias e igualó el marcador en 63, pero no logró pasar al frente. Las faltas en el tramo final y la efectividad de Hooper desde la línea de tiros libres le permitieron a San Isidro asegurar el triunfo por 74-69.

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El encuentro marcó el último partido como local para los “cóndores” en la fase regular. El cierre del calendario será como visitante frente a Villa San Martín de Resistencia y luego ante Comunicaciones de Mercedes en la provincia de Corrientes.

Síntesis

Jujuy Básquet 69: Marini (3), Stehli (9), Grytsak (11), Tarnowyk (3), Ibarra (7). Ingresaron: Roveres (9), Roca (23), Conti, Fornes, Nesman (4).

DT: Guillermo Tasso.

San Isidro 74: Suñé (10), Buchaillot (8), Lambrisca (15), Ortiz (8), Hooper (13). Ingresaron: Saglietti (5), Mare (2), Diotto (2), Eydallin (11).

DT: Sebastián Porta Bosco.

Parciales: 23-14, 14-20, 12-27 y 20-13.

Progresión: 23-14, 37-34, 49-61, 69-74.

Árbitros: Ezequiel Macías y Alejandro Costa.

Comisionado técnico: Oscar Moya.

Estadio: Federación Jujeña.

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