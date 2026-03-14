Jujuy Básquet cayó ante el puntero San Isidro en un cierre ajustado

El equipo local arrancó mejor. La visita abrió el marcador con un triple de Suñé, pero los “cóndores” respondieron con buena circulación de balón y solidez defensiva. Con el aporte ofensivo de Stehli e Ibarra, el conjunto jujeño construyó una diferencia que se consolidó con un triple de Thiago Roca sobre el cierre para terminar el primer cuarto 23-14.
En el segundo parcial, el juego mantuvo la paridad. Jujuy Básquet llegó a sacar 11 puntos de ventaja, pero San Isidro reaccionó y ajustó su ofensiva. Dos triples de Eydallin permitieron achicar la diferencia y el primer tiempo concluyó 37-34 para el local.
El tercer cuarto marcó el quiebre del partido. San Isidro mostró su mejor versión con eficacia desde el perímetro y presencia en la zona pintada. Un parcial de 11-0 obligó al entrenador Guillermo Tasso a pedir minuto. Sin embargo, la visita ya había construido una ventaja importante y cerró el segmento 61-49.
En el último cuarto, Jujuy Básquet reaccionó de la mano de Thiago Roca. El equipo local acortó distancias e igualó el marcador en 63, pero no logró pasar al frente. Las faltas en el tramo final y la efectividad de Hooper desde la línea de tiros libres le permitieron a San Isidro asegurar el triunfo por 74-69.
El encuentro marcó el último partido como local para los “cóndores” en la fase regular. El cierre del calendario será como visitante frente a Villa San Martín de Resistencia y luego ante Comunicaciones de Mercedes en la provincia de Corrientes.