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13 de marzo de 2026 - 07:21
Liga Argentina.

Jujuy Básquet recibe al puntero en el último partido de local de la fase regular

Jujuy Básquet se despide de su hinchada este viernes por la fase regular y recibirá al puntero de la Conferencia Norte, San Isidro.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
jujuy basquet 2026 (2)

Ganar para dar otro paso a la consolidación de los playoffs es el objetivo de Jujuy Básquet que este viernes recibe a San Isidro desde las 21.30 en el Estadio Federación. Se trata del último partido de local de los cóndores por la fase regular de la Conferencia Norte.

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Las acciones serán controladas por Ezequiel Macías, primer juez, Alejandro Costa, segundo juez, Oscar Moya el Comisionado Técnico.

Previa de Jujuy Básquet vs San Isidro

Cómo llegan los dos equipos al partido

Los cóndores entran en la recta final de la fase regular de La Liga Argentina. Actualmente están quintos en la tabla de posiciones, por lo que deben sumar los dos puntos para sostener la posición atendiendo que cierran con una gira de visitante ante dos rivales directos como Villa San Martín en Chaco y Comunicaciones en Corrientes.

Embed - THIAGO ROCA - Alero - Jujuy Básquet recibe al puntero y en el último partido de local

Pero tendrá que saber pegar en los momentos justos ante el mejor equipo de la Conferencia Norte, San Isidro tiene un 74% de efectividad en victorias, solamente 7 derrotas y la temporada pasada quedaron en la puerta del ascenso. Por eso los dirigidos por Sebastián Porta Bosco, iniciaron la gira venciendo a Estudiantes en Tucumán el miércoles por la noche.

Pero Jujuy Básquet tiene un juego rápido, con transiciones que llegan hasta el perímetro y apuestan a las manos de Ibarra, Roca, Stheli, sin embargo se sabe tendrá que trabajar y mucho, prácticamente sin fisuras la defensa cortando el circuito de juego del equipo cordobés.

jujuy basquet 2026 (1)

Venta de entradas para Jujuy Básquet vs San Isidro

Este viernes desde las 18 horas, en boleterías del Estadio Federación de Básquet, se pondrán a la venta las entradas con un costo de 8 mil pesos la preferencial, sector parque San Martín y General Paz, platea norte y sur 15 mil pesos, palco sur 16 mil pesos, palco norte 18 mil pesos, campo de juego 20 mil pesos,.

Cabe destacar que se puede abonar en efectivo, transferencia, tarjeta de crédito o débito. Asimismo, también se puede adquirir las entradas de forma online a través de la plataforma pasesvip.com.ar en la cual se puede pagar Mercado Pago, Macro Click o código QR.

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