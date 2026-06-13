Mundial 2026: Tagliafico se pierde el debut y aparecen nombres para reemplazarlo

La Selección Argentina recibió una mala noticia en la previa del debut mundialista: Nicolás Tagliafico quedó descartado para el primer partido ante Argelia por una lesión muscular en el sóleo izquierdo. El lateral de Olympique de Lyon trabajó diferenciado y no llegará en condiciones al estreno del equipo de Lionel Scaloni en el Mundial 2026.

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La pregunta apareció casi de inmediato: si no puede jugar el debut, ¿por qué no fue desafectado? La respuesta está en la evaluación del cuerpo técnico. En la Selección entienden que la lesión no lo deja afuera de toda la Copa y que Tagliafico sigue siendo una pieza importante para el desarrollo del torneo. TyC Sports informó que, pese a la lesión de último momento, Scaloni decidió mantenerlo en la lista por el rol fundamental que tiene tanto dentro como fuera de la cancha.

Tagliafico no es un jugador más dentro del ciclo. Es campeón del mundo, titular habitual en momentos importantes y uno de los futbolistas que más conoce la idea de Scaloni. En un Mundial, donde no todo se define solo por los once que arrancan, el técnico también valora la convivencia, el liderazgo silencioso, la experiencia y la capacidad de sostener al grupo en momentos de presión.

Además, Argentina ya venía golpeada por problemas físicos en la previa. Leonardo Balerdi fue desafectado y reemplazado por Marcos Senesi, mientras que otros futbolistas también llegaron con diferentes molestias. En ese contexto, sacar a Tagliafico implicaba perder a un lateral natural, probado y con ascendencia en el vestuario, cuando todavía hay chances de recuperarlo durante la competencia.

La decisión también marca una diferencia con otros casos. No se trata de un futbolista que quedó descartado para todo el Mundial, sino de una baja puntual para el debut. Por eso, el cuerpo técnico prefiere esperar su evolución antes que tomar una decisión definitiva.

Nicolás Tagliafico, Nicolás Tagliafico, al momento del arribo de la Selección a Estados Unidos (Jay Biggerstaff/Getty Images).

Quién puede reemplazarlo ante Argelia

El principal candidato para ocupar el lateral izquierdo ante Argelia es Facundo Medina. El defensor puede jugar como marcador de punta por izquierda o como central, una versatilidad que Scaloni suele valorar mucho, sobre todo en partidos de Mundial donde el equipo necesita respuestas rápidas ante distintos escenarios.

Otra alternativa es Valentín Barco, que también aparece como opción natural para ese sector. Su perfil es más ofensivo, con buena salida y proyección, aunque la elección dependerá del plan de partido que tenga Scaloni para el debut. En la previa, distintos análisis ya marcaban que Barco podía darle a la Selección una variante más para el lateral izquierdo.

El otro nombre que sobrevolaba la discusión era Marcos Acuña, pero el Huevo no integra la lista final del Mundial. Por eso, la pelea real para reemplazar a Tagliafico en el debut parece quedar entre Medina y Barco, con Medina mejor perfilado por equilibrio defensivo y recorrido en el puesto.

Argentina debutará ante Argelia con una preocupación concreta, pero no con una ruptura total del plan. Tagliafico no estará en el primer partido, aunque Scaloni todavía lo piensa como parte del Mundial. En una Copa larga, con lesiones, desgaste y partidos cada vez más exigentes, cuidar a un jugador de experiencia también puede ser una forma de sostener al equipo.

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