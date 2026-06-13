Mundial 2026: Inglaterra sufrió el robo de parte de su equipamiento y los jugadores no tienen sus botines

Robo de botines a los jugadores de la selección de Inglaterra para el Mundial 2026

Inglaterra empezó el Mundial 2026 con un contratiempo inesperado y bastante insólito: le robaron parte del equipamiento antes de su debut en la Copa del Mundo. Entre los elementos sustraídos había botas de juego, pelotas oficiales de entrenamiento y otros materiales clave para la preparación del plantel.

El hecho ocurrió durante el traslado del material desde Florida hacia Kansas City, donde la selección inglesa instaló su base de entrenamiento para la fase inicial del torneo. El robo encendió las alarmas dentro de la delegación, que debió trabajar contrarreloj para reponer el equipamiento antes del primer entrenamiento.

Tras el robo de su concentración, la delegación de Inglaterra confirmó que los ladrones únicamente les dejaron un balón. La logística del seleccionado busca contrarreloj compensar la pérdida de indumentaria e implementos para seguir su preparación para el debut ante Croacia.

Robo de botines a los jugadores de la selección de Inglaterra para el Mundial 2026

Robo de botines a los jugadores de la selección de Inglaterra para el Mundial 2026

Qué le robaron a Inglaterra

Según trascendió, entre los objetos sustraídos había botines especialmente preparadas para los jugadores, balones oficiales del Mundial y material de entrenamiento utilizado por el cuerpo técnico.

Algunos reportes indican que entre los futbolistas afectados estarían Harry Kane, Jude Bellingham y Anthony Gordon, aunque la delegación inglesa no dio demasiados detalles públicos sobre el alcance total del robo.

El episodio generó preocupación porque muchas de las botas de los jugadores profesionales son personalizadas, adaptadas a sus medidas, pisada y preferencias. No se trata solamente de reemplazar un par de botines: en una competencia como el Mundial, cada detalle forma parte de la preparación.

Investigación en marcha

La Policía de Kansas City tomó intervención en el caso y comenzó una investigación para determinar cómo se produjo el robo durante el traslado del equipamiento. De acuerdo con medios internacionales, dos personas fueron detenidas en el marco de la causa.

Mientras tanto, la Federación Inglesa trabaja para recuperar los elementos sustraídos o conseguir rápidamente reemplazos para que el equipo pueda continuar con normalidad su preparación.

Un problema antes del debut

El equipo dirigido por Thomas Tuchel tenía previsto entrenar en Kansas City antes de su debut mundialista ante Croacia. El robo aparece como un golpe inesperado en la previa de un torneo en el que Inglaterra llega con grandes expectativas y con varias figuras de peso internacional.

Más allá del mal momento, el cuerpo técnico buscará que el hecho no altere la concentración del plantel. En un Mundial, donde cada detalle cuenta, perder parte del equipamiento antes del primer partido es un problema logístico, deportivo y emocional.

Inglaterra quiere dejar atrás el contratiempo

La selección inglesa intentará dejar rápido atrás el episodio y enfocarse en la competencia. El debut ante Croacia será una prueba exigente para un equipo que llega con la presión de ser protagonista y con el sueño de pelear por el título.

El robo, sin embargo, ya quedó como una de las primeras historias insólitas del Mundial 2026: una potencia europea, figuras millonarias y una preparación alterada por la desaparición de botines y material de trabajo.

Inglaterra debutará el martes 17 de junio desde las 17 ante Croacia en el AT&T Stadium de Texas, por el Grupo L, que comparten con Ghana y Panamá. Inglaterra debutará el martes 17 de junio desde las 17 ante Croacia en el AT&T Stadium de Texas, por el Grupo L, que comparten con Ghana y Panamá.