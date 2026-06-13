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13 de junio de 2026 - 09:52
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Mundial 2026: Argentina juega ante Argelia su primer partido en la defensa del título

En la previa de Argentina vs Argelia, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para este martes 16 de junio desde las 22:00 (hora Argentina) en el estadio Kansas City.

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Mundial 2026: Argentina juega ante Argelia su primer partido en la defensa del título
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El próximo martes 16 de junio, a partir de las 22:00 (hora Argentina), Argelia enfrenta a Argentina en el estadio Kansas City, por el duelo correspondiente a la fecha 1 del grupo J del Mundial.

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El duelo que inaugura el Grupo J tendrá un condimento especial en los bancos: Vladimir Petković y Lionel Scaloni vuelven a cruzarse tras compartir etapa en la Lazio, donde el técnico de Argelia dirigió al actual seleccionador argentino.

Argentina llega al Mundial 2026 como la vigente campeona y será su decimonovena edición en el torneo. Encadena 14 presencias consecutivas y en 13 de ellas logró superar la fase de grupos, con la eliminación en 2002 como única excepción.

La Albiceleste levantó el máximo trofeo en 1978, 1986 y 2022 y va por un desafío de dimensiones históricas: revalidar el título de forma consecutiva, una hazaña que sólo Italia y Brasil han conseguido.

Argelia, por su parte, regresa a la máxima cita tras 12 años de ausencia y disputará su quinta Copa del Mundo (1982, 1986, 2010, 2014 y 2026).

La mejor actuación del conjunto africano se dio en su última participación, en Brasil 2014, cuando alcanzó los octavos de final y llevó a Alemania a la prórroga en un duelo que quedó en su historia.

Argentina y Argelia protagonizarán un choque inédito en Mundiales. Su único antecedente se remonta a un amistoso en 2007, cuando la Albiceleste se impuso por 4-3 en Barcelona. Ambos integran el Grupo J junto a Austria y Jordania.

Formato y sedes del Mundial 2026

El Mundial 2026 marcará un antes y un después en la historia del fútbol. Por primera vez, el torneo contará con 48 selecciones y se disputará de forma conjunta en Estados Unidos, México y Canadá, entre el 11 de junio y el 19 de julio de 2026. Con un total de 104 partidos, será la edición más extensa y con mayor cantidad de equipos en la historia.

El nuevo formato contempla 12 grupos de 4 equipos cada uno. Avanzarán a la siguiente fase los dos primeros de cada grupo y los ocho mejores terceros, conformando así los dieciseisavos de final. A partir de esa instancia, el certamen se desarrollará con eliminación directa hasta la gran final.

Las sedes estarán distribuidas entre 16 ciudades: 11 en Estados Unidos, 3 en México (Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey) y 2 en Canadá (Toronto y Vancouver).


Fechas y rivales de Argentina en los próximos partidos del Mundial
  • Grupo J - Fecha 2: vs Austria: 22 de junio - 14:00 (hora Argentina)
  • Grupo J - Fecha 3: vs Jordania: 27 de junio - 23:00 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Argelia en los próximos partidos del Mundial
  • Grupo J - Fecha 2: vs Jordania: 23 de junio - 00:00 (hora Argentina)
  • Grupo J - Fecha 3: vs Austria: 27 de junio - 23:00 (hora Argentina)
Horario Argentina y Argelia, según país
  • Argentina: 22:00 horas
  • Colombia y Perú: 20:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 19:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 21:00 horas

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

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