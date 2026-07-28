Gimnasia y Tiro ganó, pero encendió la polémica por el estado del campo de juego

Este fin de semana Gimnasia y Tiro sumó de a tres tras imponerse ante Deportivo Maipú 1 a 0.

Este fin de semana, Gimnasia y Tiro logró quedarse con una victoria importante al derrotar por 1-0 a Deportivo Maipú y sumar tres puntos en el campeonato . Sin embargo, más allá del resultado positivo, la jornada también dejó una crítica vinculada a las condiciones del terreno de juego .

El encargado de expresar el malestar fue Matías Birge , integrante del plantel profesional , quien durante la conferencia de prensa manifestó su preocupación por el deficiente estado del campo. “Entrenamos toda la semana y nos cuesta. De afuera parece que esta linda, está verde, pero es una de las peores de la categoría ”, manifestó Matías Birge , quien cuestionó con firmeza el estado del campo .

Además, el futbolista explicó que durante los encuentros suelen tener dificultades para controlar la pelota debido a las condiciones del piso. “Se puede presionar en esta cancha, porque la conocemos”, señaló, aunque remarcó que, pese a conocer el escenario, deben afrontar cada partido con la mayor concentración posible y sin dejar ningún detalle librado al azar .

Enzo Pérez fue expulsado durante el encuentro y abandonó el terreno de juego visiblemente molesto, mientras intercambiaba insultos con distintos protagonistas del partido. El episodio ocurrió en la derrota de Deportivo Maipú por 1-0 frente a Gimnasia y Tiro en el Gigante del Norte de Salta , en un duelo que tuvo un cierre marcado por la controversia y los reclamos hacia las decisiones arbitrales .

El compromiso correspondió a la fecha 22 de la Zona B de la Primera Nacional 2026 y quedó definido en los minutos finales, en medio de una serie de situaciones que generaron fuerte discusión.

La palabra del jugador de Gimnasia y Tiro que encendió la polémica

Matias Birge con los tapones de puntas hacia la dirigencia por el mal estado del campo de juego del Gigante. "La nuestra es una de las peores canchas de la categoria". Durisimo. pic.twitter.com/roJoWIjDy3 — Roberto Gramajo (@robertogramajo) July 27, 2026

La primera etapa se desarrolló con mucha paridad y prácticamente sin oportunidades claras frente a los arcos. La ocasión más peligrosa de Deportivo Maipú llegó mediante un cabezazo desviado de Áaron Agüero dentro del área, luego de un envío de Lucas Faggioli. El empate sin goles al finalizar los 45 minutos iniciales terminó siendo un reflejo fiel de lo ocurrido durante el juego.

El encuentro comenzó a tomar otro rumbo después de los 70 minutos del segundo tiempo, cuando apareció la polémica. El árbitro Gastón Monzón Brizuela sancionó penal para Gimnasia y Tiro por una infracción de Nicolás Fernández sobre Walter Montoya. Lautaro Gordillo se hizo cargo de la ejecución, aunque el arquero Nahuel Galardi logró detener el disparo y mantener el marcador sin modificaciones.

El juez de línea advirtió que el arquero se había adelantado antes del remate, al considerar que no respetó la posición permitida sobre la línea de gol, por lo que el árbitro decidió que la ejecución debía realizarse nuevamente. La resolución provocó una fuerte reacción y numerosos reclamos por parte de los futbolistas de Deportivo Maipú.

En medio de la protesta generalizada, Matías Viguet y Enzo Pérez terminaron viendo la tarjeta roja tras recibir la segunda amonestación. El exjugador de River Plate y Estudiantes de La Plata se acercó al árbitro Gastón Monzón Brizuela para manifestar su enojo y, cuando aparentaba retirarse del campo, hizo un gesto simulando un “robo”, una acción que derivó en su expulsión definitiva.

Lejos de bajar la intensidad de su reacción, Enzo Pérez continuó con sus reclamos una vez fuera del terreno de juego y se dirigió hacia la zona donde estaba ubicado el cuarto árbitro, con quien mantuvo un tenso intercambio cara a cara. La situación llegó a tal punto que varios compañeros y miembros del cuerpo técnico tuvieron que acercarse para intervenir, separarlo y evitar que el conflicto aumentara.

Finalmente, el mediocampista abandonó el campo visiblemente alterado, mientras intercambiaba insultos con distintos protagonistas del encuentro. Su comportamiento podría derivar en una importante sanción disciplinaria.

Enzo Pérez se fue enojado con el arbitraje

"Enzo Pérez"Porque el experimentado jugador de Deportivo Maipú se fue expulsado ante Gimnasia y Tiro de Salta y se puso cara a cara con el cuarto árbitro. pic.twitter.com/uJfMqKe5Oj — Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) July 26, 2026

La caída ante Gimnasia y Tiro llega en una etapa particular para Enzo Pérez, ya que el experimentado volante de 40 años había concretado recientemente su regreso a Deportivo Maipú, institución en la que dio sus primeros pasos como futbolista profesional, luego de finalizar de común acuerdo su vínculo con Argentinos Juniors.

En su retorno al equipo mendocino comenzó como titular en el empate sin goles frente a San Martín de Tucumán y volvió a integrar la formación inicial en el encuentro disputado en Salta, aunque esta vez no logró permanecer en cancha hasta el final.