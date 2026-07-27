Telekino sortea un pozo millonario este 2 de agosto: cuánto se puede ganar

El Telekino , uno de los juegos de azar más elegidos por los argentinos, vuelve a estar en el centro de la atención con un premio millonario para el sorteo del domingo 2 de agosto de 2026. El pozo acumulado se estima en unos $2.900 millones.

Sorteo. El Telekino dejó un ganador en Salta: qué premio se llevó y con qué número

La nueva edición de Telekino tendrá lugar este domingo a partir de las 16.30 y podrá verse en vivo por Canal 9 en todo el territorio argentino. Además del premio principal, los apostadores tendrán la posibilidad de acceder a distintos premios extra que incrementan el atractivo del sorteo.

El premio mayor no será el único incentivo para los apostadores. Quien complete los 15 aciertos del cartón recibirá, además del pozo millonario de $2.900 millones , un paquete de premios que incluye viajes, vehículos 0 km y una vivienda . La variedad de recompensas vuelve a posicionar al Telekino como uno de los juegos de azar con mayor atractivo en el país .

También accederá a una combinación de premios especiales: un viaje para dos personas a Río de Janeiro , una casa rodante, una camioneta 0 km, dos autos 0 km , una casa estilo americana y un viaje para dos personas por el Caribe . Un combo que refuerza el carácter aspiracional del Telekino.

El sorteo del 26 de julio dejó como combinación ganadora: 09 – 24 – 19 – 01 – 04 – 07 – 02 – 17 – 25 – 03 – 13 – 18 – 14 – 16 – 23. Al no registrarse ganadores con 15 aciertos, el pozo principal pasó a acumularse para el siguiente sorteo.

Aunque el pozo principal quedó vacante, el sorteo del 26 de julio sí tuvo ganadores en otras categorías. Un total de 28 participantes acertaron 14 números y cobraron $440.420 cada uno, mientras que también hubo premios para quienes consiguieron 13 y 12 aciertos. En paralelo, el ReKino volvió a ofrecer una segunda chance con una combinación propia: 16 – 12 – 17 – 09 – 21 – 08 – 07 – 05 – 19 – 03 – 06 – 20 – 18 – 11 – 25.

Las apuestas pueden realizarse en agencias oficiales y puntos habilitados de todo el país hasta minutos antes del inicio de cada sorteo.

La historia del Telekino

Desde su creación en 1992 por la Caja Popular de Ahorros de Tucumán, el Telekino logró consolidarse como uno de los juegos de azar más reconocidos de la Argentina. El sistema fue gestionado durante casi 30 años por ese organismo junto a Loterking, hasta el cierre de esa administración en noviembre de 2021.

A partir de enero de 2022, el Instituto Provincial de Lotería y Casinos bonaerense pasó a estar a cargo de la explotación y organización del Telekino tras adquirir sus derechos. El formato del juego continúa sin modificaciones: cada participante selecciona 15 números con la posibilidad de ganar millonarios premios en efectivo y distintos premios en especie.

El Telekino llega a su próximo sorteo con un pozo millonario de $2.900 millones y múltiples premios extra que aumentan la expectativa entre los participantes. La propuesta vuelve a convocar a quienes buscan la posibilidad de convertirse en ganadores, siempre bajo la premisa de jugar con responsabilidad.